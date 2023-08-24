الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلماني: انضمام مصر لمجموعة بريكس يحقق مكاسب متبادلة للدول الأعضاء

النائب أحمد بهاء
النائب أحمد بهاء شلبي

قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" بمجلس النواب، إن الموافقة على انضمام مصر مجموعة بريكس اعتبارًا من الأول من يناير ٢٠٢٤، من القرارات التي ستؤثر إيجابًا على الاقتصاد المصري، حيث أن الدول الأعضاء سيكون لها قوة اقتصادية، خاصة وأن حجم السكان في تجمع بريكس ٣ مليارات نسمة من ٨ مليارات علي مستوى العالم، فضلًا عن أن مجموعة بريكس في الوقت الحالي تشغل 32.1% من حجم الاقتصاد العالمي.

انضمام مصر للبريكس سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية 

وأكد شلبي، أن انضمام مصر للبريكس سيسهم في تحقيق تنمية اقتصادية تعود بالنفع على الوطن والمواطنين، خاصة أن بريكس تحرص على تعزيز دور العملات الوطنية في التعاملات التجارية، ولديها بنك على غرار صندوق النقد الدولى يسهم في تمويل استثمارات كبرى، كما يحقق الإنضمام فرص توقيع اتفاقيات تفاضلية تتعلّق برفع القيود الجمركية والعراقيل غير الجمركية، وأيضا الاستفادة من تجارب هذه الدول الرائدة في قطاعات معينة كالصناعة والزراعة والمناجم واستغلال الثروات الباطنية.

وتابع شلبي، أن قبول عضوية مصر بمجموعة بريكس سيحقق الكثير من المكاسب للدول الأعضاء نظرًا لموقعها الجغرافي الذي يقع في قلب العالم ويعد حلقة وصل بين ثلاث قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، كما تطل على بحرين الأحمر والأبيض المتوسط، وتشرف على خليجي السويس والعقبة، وعلى أرضها تجري قناة السويس أحد الممرات المائية الدولية، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية التي عملت الدولة على انشائها خلال السنوات الماضية لتكون مركز لوجستي للتجارة العالمية.

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باحث اقتصادي: قمة البريكس تهدف ظهور عالم متعدد الأقطاب

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متحدث الخارجية: دعوة مصر للانضمام لمجموعة بريكس يؤكد دورها المتنامى فى الاقتصاد العالمى

التغيير الجيوسياسي الأكبر في القرن 

وأشار شلبي، الى أن التغيير الجيوسياسي الأكبر في هذا القرن سيأتي من قبل مجموعة بريكس وتوسيع قاعدة الدول الأعضاء يخدم أهدافها الرامية الى تعزيز التعاون المتعدد الأطراف والعمل على بناء مجتمع عالمي بإدارة موضوعية للعلاقات الدولية، وهي أمور تشير إلى التحول من النظام الدولي الأحادي إلى النظام القطبي المتعدد، بحيث يكون قوى متعددة بديلا عن القوة المتفردة.

وأضاف شلبي، أن هذا القرار يعكس قوة علاقات مصر الدولية على المستوى السياسي والاقتصادي ويعطي بارقة أمل في وجود عالم متعدد الأقطاب؛ تأتي أهمية مجموعة بريكس من خلال الإمكانيات البشرية والاقتصادية والعسكرية والجغرافية، مما يجعلها تبرز ككيان موازى للقطب الغربي.

مجموعة بريكس حزب حماة الوطن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن مجلس النواب الاقتصاد المصرى صندوق النقد الدولي

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