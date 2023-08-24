الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

معاناة أهالى مركز شباب العجيزى من تردى الأوضاع.. و"الديب" رفع المياه تكلف ٢٠ مليون جنيه

صورة من الحدث
صورة من الحدث

يعيش أهالى منطقة العجيزى التابعة لحى أول طنطا بمحافظة الغربية فى معاناة شبه يومية بسبب تردى الوضع القائم علية مركز شباب العجيزى وخاصة بعد غرق الملعب الخماسي وسوء حالة السور الخاص بالمركز مما يؤدى إلى قيام الشباب باللجوء إلى الملاعب الخاصة التي ارتفعت إيجارها كثيرا خلال الفترة الماضية .

المركز أصبح ناقل للمرض

وأكد المهندس منصور ابو سريع من أهالى المنطقة أن المركز أصبح ناقل للمرض بسبب تحول الملاعب إلى بركة من المجاري بسبب تسريب مياة المجارى من المساكن المطلة على الملعب مشيرا ان هذة المشكلة هى مشكلة ازلية وتم الشكاوى إلى العديد من الجهات دون جدوى.

وطالب ابو سريع من الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية سرعة التحرك على أرض الواقع واجبار شركة المياه على حل تلك المشكلة التى تؤرق الأهالي.

المركز طارد للشباب 

وأضاف محمد عبدة من اهالى المنطقة أن الإجازة الصيفية قاربت على الانتهاء و وحالة المركز لا يسر عدو ولا حبيب وأصبح المركز طارد للشباب وليس العكس بسبب تردى الأوضاع من ممارسة الرياضة وسوء حالة الملعب.

و أكد يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية أن مشكلة تسريب مياه الصرف الصحي بمركز شباب العجيزي تم التعامل معها اكثر من مرة قبل ذلك بعد تسربها عدة مرات من مساكن الشباب المجاورة مباشرة للمركز، مشيرًا أن طفح المجارى من المساكن لم يتوقف وتم رفع المياه من المركز عدة مرات قبل ذلك ، وتم عرض الأمر على المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإيجاد حل لهذه المشكله أكدوا أن الأمر يحتاج ما يقرب إلى نحو 20 مليون جنيه ويتعذر إتمامه في الوقت الحالي نظراً لانخفاض مستوى أرضية مركز الشباب عن خطوط الصرف المجاوره.   

رفع الأمر لوزارة الشباب

وأضاف أنه تم رفع الأمر لوزارة الشباب وجاري العمل علي إنهاء إجراءات رفع مستوى الملعب عن أرضية وخطوط الصرف الصحي المجاورة مشيرا أنه يتم  حاليا عمل ملعب اكليريك وجاري الانتهاء منه . 

 وأوضح أنه تم بناء مبني جديد مؤخرا وعلى أحدث طراز داخل المركز، مضيفاً أن الغرفتين المجاورتين للمبنى الجديد كانوا خاصين بالعمال والمقاولين أثناء عمليات البناء ولا يتم استخدامهم حالياً.

محافظة الغربية منطقة العجيزى الدكتور طارق رحمي مركز شباب العجيزي مساكن الشباب

مواد متعلقة

اعتماد لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بـ"تجارة طنطا"

ضبط 89 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها بالغربية

تحرير 76 محضرا خلال حملات تفتيشية بحي أول طنطا

إصابة 10 أشخاص في انقلاب "ميكروباص" على طريق طنطا-كفر الشيخ

ألقاها زوجها بالشارع بعد وفاة والدتها.. "التضامن" تنقذ سيدة مشردة بالغربية

العثور على جثة فتاة عشرينية وسط الزراعات بالغربية

فتح باب التقديم لشغل مهام مدير وحدة إدارة نظم المعلومات بجامعة طنطا

تسليم جثمان شاب إلى ذويه بعد مصرعه على يد جاره بقطور

الأكثر قراءة

‎الرئيس السيسى يصدر قرارًا بتعيين المستشار محمد شوقى فتحى نائبًا عامًا

"الدستور" تنشر صورة المستشار محمد شوقي عياد النائب العام الجديد

موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024

ندب المستشار محمد حسن أمينًا عامًا لهيئة قضايا الدولة

عضو بـ"تجارية الجيزة": انضمام مصر لـ"بريكس" خطوة مهمة لاقتصادنا

أسرار اللحظات الأخيرة.. لماذا رفض الأمير هارى زيارة الملكة إليزابيث قبل رحيلها؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)