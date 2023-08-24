معاناة أهالى مركز شباب العجيزى من تردى الأوضاع.. و"الديب" رفع المياه تكلف ٢٠ مليون جنيه

يعيش أهالى منطقة العجيزى التابعة لحى أول طنطا بمحافظة الغربية فى معاناة شبه يومية بسبب تردى الوضع القائم علية مركز شباب العجيزى وخاصة بعد غرق الملعب الخماسي وسوء حالة السور الخاص بالمركز مما يؤدى إلى قيام الشباب باللجوء إلى الملاعب الخاصة التي ارتفعت إيجارها كثيرا خلال الفترة الماضية .

المركز أصبح ناقل للمرض

وأكد المهندس منصور ابو سريع من أهالى المنطقة أن المركز أصبح ناقل للمرض بسبب تحول الملاعب إلى بركة من المجاري بسبب تسريب مياة المجارى من المساكن المطلة على الملعب مشيرا ان هذة المشكلة هى مشكلة ازلية وتم الشكاوى إلى العديد من الجهات دون جدوى.

وطالب ابو سريع من الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية سرعة التحرك على أرض الواقع واجبار شركة المياه على حل تلك المشكلة التى تؤرق الأهالي.

المركز طارد للشباب

وأضاف محمد عبدة من اهالى المنطقة أن الإجازة الصيفية قاربت على الانتهاء و وحالة المركز لا يسر عدو ولا حبيب وأصبح المركز طارد للشباب وليس العكس بسبب تردى الأوضاع من ممارسة الرياضة وسوء حالة الملعب.

و أكد يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية أن مشكلة تسريب مياه الصرف الصحي بمركز شباب العجيزي تم التعامل معها اكثر من مرة قبل ذلك بعد تسربها عدة مرات من مساكن الشباب المجاورة مباشرة للمركز، مشيرًا أن طفح المجارى من المساكن لم يتوقف وتم رفع المياه من المركز عدة مرات قبل ذلك ، وتم عرض الأمر على المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإيجاد حل لهذه المشكله أكدوا أن الأمر يحتاج ما يقرب إلى نحو 20 مليون جنيه ويتعذر إتمامه في الوقت الحالي نظراً لانخفاض مستوى أرضية مركز الشباب عن خطوط الصرف المجاوره.

رفع الأمر لوزارة الشباب

وأضاف أنه تم رفع الأمر لوزارة الشباب وجاري العمل علي إنهاء إجراءات رفع مستوى الملعب عن أرضية وخطوط الصرف الصحي المجاورة مشيرا أنه يتم حاليا عمل ملعب اكليريك وجاري الانتهاء منه .

وأوضح أنه تم بناء مبني جديد مؤخرا وعلى أحدث طراز داخل المركز، مضيفاً أن الغرفتين المجاورتين للمبنى الجديد كانوا خاصين بالعمال والمقاولين أثناء عمليات البناء ولا يتم استخدامهم حالياً.