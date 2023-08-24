الرئيس البرازيلى: الاتحاد الإفريقى يجب أن يكون عضوًا فى مجموعة العشرين

قال الرئيس البرازيلي، خلال كلمته في قمة "البريكس"، إن إفريقيا هي منطقة التبادل التجاري، لافتًا: نحن نرى أزمات جديدة، ونرى أنه يتم تشكيل تحالفات جديدة، ومن جهة أخرى الدول الإفريقية تتحد مع بعضها البعض للمحافظة على السلام والتعاون في منطقة الأطلسي الجنوبي.

وأضاف الرئيس البرازيلي، خلال كلمته، أنه في نفس الوقت من الواضح أن هناك عقبات أمام تطوّر إفريقيا والوعود لم يتم إنجازها، واليوم عدد كبير من الدول تواجه المماطلة والديون.

- العالم النامي مرتبط بصادرات الخام

وتابع: "أما فيما يتعلق بالجنوب العالمي، نحن نرى أن العالم النامي مرتبط بصادرات الخام"، مضيفًا أن الأسعار ترتفع، وفي نفس الوقت المؤسسات المالية تزيد من نسبة الفائدة وتضع شروطًا تمنع أو تحد من نمو دول العالم أجمع ولا تسمح لها بالتطور، خاصة إذا كانت ميزانيتها الوطنية تعمل فقط لخدمة الديون ولا يمكن النظر إلى آليات التطورات والتقدم.

وأكد الرئيس البرازيلي: نرى أن الاتحاد الإفريقي يجب أن يكون عضوًا في مجموعة العشرين.

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وانطلقت أمس قمة مجموعة "بريكس"، والتي تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، في جوهانسبرج، بمشاركة ما يزيد على 40 من رؤساء ومسئولي الحكومات، في مهمة تستهدف في المقام الرئيسي إنهاء سيطرة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي، وإعادة تشكيل ديناميكيات تؤكد تأثير الاقتصادات الناشئة على الساحة الدولية.

ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية، وهم الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرجي لافروف.