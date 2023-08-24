الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناريندرا مودى: آمنا دائمًا بأن إضافة أعضاء جدد لـ"بريكس" ستقوى المجموعة

ناريندرا مودي
ناريندرا مودي

أكد ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، أن بلاده كانت دائمًا داعمة لتوسع عضوية مجموعة بريكس ، مشيرًا إلى أن بلاده آمنت دائمًا بأن إضافة أعضاء جدد لـ"بريكس" سيقوي المجموعة ويقوي الجهود المشتركة.

- الهند لها علاقات عميقة مع كل الدول الجدد المنضمة لـ"بريكس"

وأضاف رئيس الوزراء الهندي، خلال كلمته في قمة بريكس، أنه تمت إضافة مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية إلى مجموعة بريكس، مؤكدًا أنه يبعث تهانيه لهذه الدول حكومة وشعبًا.

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وأشار رئيس الوزراء الهندي، إلى أن بلاده لها علاقات عميقة مع كل الدول الجدد التي انضمت إلى مجموعة بريكس، لافتًا إلى أنه من خلال المجموعة ستكون هناك ديناميكية جديدة للعلاقات الثنائية.

وأكد رئيس الوزراء الهندي، أنه يتم العمل على تعزيز الروابط بين الشعوب تحت مظلة تجمع بريكس، مؤكدًا العمل على تحسين مصالح الدول الأعضاء في المجموعة.

وتابع "مودي" أن العملة الافتراضية لـ"بريكس" ستشكل أساسًا للتعاون والشراكة، مشيرًا إلى أن بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس يلعب دورًا أساسيًا في تنمية جنوب العالم، مؤكدًا تعزيز التعاون بين دول التجمع في قطاع التعليم، واقترح المضي قدمًا للتعاون في مجال الفضاء، وأن يكون هناك مركز فضائي تابع للمجموعة.

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