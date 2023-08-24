الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نيابة عن الرئيس السيسى.. مدبولى يشارك فى جلسة حوار "قمة بريكس"

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، في جلسة الحوار رفيع المستوى بقمة بريكس، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن المنتظر أن يشارك بمداخلات في بعض الجلسات الأخرى، إلى جانب عقد لقاءات مع عددٍ من ممثلي الشركات.

وكان قد وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء، إلى مطار أوليفر ريجنالد تامبو الدولي في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعات القمة الـ15 لتجمع "البريكس"، التي تُعقد في إطار صيغة "البريكس بلاس"، تحت عنوان "البريكس وإفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والعمل متعدد الأطراف الشامل"، وذلك في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، بحضور عددٍ من رؤساء الدول والحكومات.

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