"البحوث السمكية" يعقد ندوة إرشادية حول الاستزراع السمكى فى ظل التغيرات المناخية

نظم المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية التابع لمركز البحوث الزراعية، ندوة إرشادية بعنوان "الاستزراع السمكى في ظل التغيرات المناخية"، برئاسة الدكتور رفعت الجمل، مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية.

تأثير التغير المناخى

تناولت الندوة مجموعة من الموضوعات الهامة والتحديات المتعلقة بالتغير المناخي وأثره على الثروة السمكية. تم التطرق خلالها إلى تأثيرات العمليات الصناعية المختلفة مثل حرق النفط والغاز والأخشاب والفحم على التغير المناخي، مما يؤدي إلى إطلاق مركبات كيميائية سامة في الجو. تسبب هذه المركبات، مثل أكسيد الكربون والكبريت والنيتروجين، في ارتفاع درجات الحرارة وظاهرة الاحتباس الحراري.

التأثيرات المحتملة على الثروة السمكية

في سياق التحدث عن التأثيرات المحتملة على الثروة السمكية، أشار الخبراء إلى عدة نقاط أساسية للتصدي لهذه التحديات، وتضمنت بعض الحلول المقترحة:

1. تطوير سلالات أسماك مقاومة للتغيرات المناخية.

2. التركيز على التغذية الصحيحة للأسماك وتعديلها وفقًا لدرجات الحرارة واستخدام محتوى بروتيني أقل في الحرارة المرتفعة

3. تحسين جودة المياه في المزارع السمكية، باستخدام البدالات و محسنات المياه كالبروبيوتك المستهلكة للأمونيا

4. تطوير تقنيات الاستزراع المستدامة.

5. العمل على إيجاد بدائل محلية للأعلاف.

6. متابعة الحالة الصحية للأسماك بشكل دوري.

7. تفعيل إجراءات الأمن الحيوى واستخدام أعلاف متخصصة لتعزيز مناعة الأسماك.

وقد أوصى الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، بالتعاون بين مختلف التخصصات والكوادر من الباحثين والمختصين في قطاع الثروة السمكية والقطاع الخاص، وذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة السيد القصير، بالتواجد الدائم فى وسط المزارعين واستباق الأحداث ودراسة المشاكل وإعطاء الحلول.

وفي الختام أوصت الندوة بتأكيد الحضور على أهمية العمل المشترك للتصدي لتحديات التغير المناخي والحفاظ على الثروة السمكية، ودعم التوجهات المستدامة والتكنولوجيا الحديثة في هذا الصدد. يأتي هذا اللقاء في سياق سعي وزارة الزراعة ممثلة فى المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية لتحقيق التنمية المستدامة والمواكبة للتطورات العلمية والبيئية التي تؤثر على قطاع الثروة السمكية.