بعد أزمة محطة فوكوشيما.. الصين تقرر تعليق وارداتها من منتجات البحر اليابانية

قررت الصين، تقرر تعليق وارداتها من منتجات البحر اليابانية بعد بدء طوكيو تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية اليوم الخميس.

بدء تصريف مليون طن مياه مشعة معالجة من محطة فوكوشيما في المحيط

يأتي ذلك ردًا على إعلان شركة طوكيو للطاقة الكهربائية عن بدء تصريف مليون طن مياه مشعة معالجة من محطة فوكوشيما في المحيط، على أن تشمل المرحلة الأولى تصريف 7800 طن من المياه المعالجة المخففة بمياه البحر.

وأكدت الجمارك الصينية في بيان أن القرار يهدف إلى "تدارك المخاطر على الأمن الغذائي الناتجة عن تصريف مياه ملوّثة من فوكوشيما في البحر وحماية صحة المستهلكين الصينيين وضمان سلامة الأغذية المستوردة".

فيما وافقت الحكومة اليابانية، قبل عامين، على الخطة باعتبارها ضرورية لتفكيك المحطة، التي أصيبت مفاعلاتها بأضرار جسيمة بعد زلزال عنيف تلاه تسونامي سببا حادثًا نوويًا فيها في 11 مارس 2011.