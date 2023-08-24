تحل ذكراها اليوم.. من هي ماريا ميكايلا للقربان الأقدس؟

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الخميس، بذكرى مبلاد القديسة ماريا ميكايلا للقربان الأقدس العذراء، مؤسسة جمعية خادمات القربان المقدس والمحبة.

واحتفالا بها قال الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، في نشرة تعريفية له، إنه ولدت ميكايلا ديميسيير في اليوم الأول من شهر يناير عام 1809م في مدريد بإسبانيا، تنتمي الى عائلة نبيلة كان لوالدها، ميغيل ديميسيير إي فلوريس، أسلاف عسكريون، أصلهم من فلاندرز. وأمها برناردا لوبيز دي ديكاستيلو إي أولميدا، وكونتيسة دي لا فيغا ديل بوزو وماركيز دي لوس لانوس دي ألغوازاس، من عائلة من نافار.

عائلتها

شقيقها دييغو، دبلوماسي ماهر وسفير إسباني لدى مختلف المحاكم الأوربية، تم تعميدها بعد ولادتها بثلاثة أيام في رعية سان جوزيبي بمدريد.

وبسبب الوضع السياسي، تركت والدتها، التي كانت وصيفة الملكة ماريا لويزا ملكة بارما، زوجة الملك تشارلز الرابع، منصبها لتلحق بزوجها، وهو عميد في الجيش الإسباني.منذ صغرها امتازت بالذكاء الحاد ، فكانت تذهب إلى الكنائس الفقيرة الأكثر عزلة وتمكث أوقات طويلة ساجدة بكل تقوي وخشوع أمام القربان المقدس .

التحاقها بمدرسة داخلية

في سن التاسعة تم إرسالها الى مدرسة داخلية تابعة للراهبات الأورسولين في باو . في سن الثالثة عشرة أنشأت مدرسة للفتيات الفقيرات في إحدى غرف قصرها في غوادالاخارا، وكانت تعلمهم التعليم المسيحي ، الى جانب كل ما يمكن أن يجعلهن ربات بيوت ممتازات. ولكن سرعان ما حدثت بعض الأحداث المؤلمة في عائلتها. في عام 1822 توفي والدها متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال حرب الاستقلال. وبعد ثلاث سنوات، فقدت شقيقه لويس، وهو أيضًا جندي محترف، حياته بسبب سقوطه من حصانه. في نفس الوقت تقريبًا، عانت إحدى اخواتها، إنجراسيا، من صدمة وخرجت وهي تعاني من ضعف شديد في الصحة العقلية.

مهاراتها

وكانت ميكايلا تهوي العزف على القيثارة وأيضا تعلمت ركوب الخيل لتصبح فارسة ماهرة . في الصيف، ذهبت في إجازة مع عائلتها إلى غوادالاخارا، حيث كانت هناك فيلا ورثتها والدتها. في وباء الكوليرا الذي ضرب تلك المدينة غوادالاخارا عام 1834، كانت ميكايلا أول من قدم الإغاثة للمتضررين، وكان مثالًا ممتازًا لنبل الروح، لم تكن ميكايلا خائفة من الذهاب لخدمتهم دون القلق على صحتها،لأن محبتها للجميع كانت قوية . على الرغم من إخلاصها الشديد للإفخارستيا، لم تشعر ميكايلا بضرورة تكريس نفسها لله بطريقة خاصة، كما أنها لم تتخلى عن فكرة الزواج، كانت لها العديد من قصص الحب، حتى طلب منها الزواج فرانسيسكو خافيير فرنانديز دي هينيستروسا إي سانتيستيبان، ابن ماركيز فيلادارياس.

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استمرت العلاقة لمدة ثلاث سنوات، حيث أحب الشابان بعضهما البعض بصدق. ومع ذلك، عشية الزفاف، فسخ الماركيز خطوبته: لقد تعرض للدمار المالي بسبب دعمه لقضية الكارليين (دعم دون كارلوس الإسباني، الذي اعتبر نفسه الوريث الشرعي للعرش)، لذلك اعتقد كان عليه أن يبحث لابنه عن عروس يمكنها تقديم مهر أكبر. لأول مرة، تعرضت ميكايلا المهينة للغاية لثرثرة نبلاء مدريد. في عام 1841 توفيت والدتها. قبل وفاتها، عهدت بها الكونتيسة إلى رعاية مرشدها الروحي، اليسوعي إدواردو خوسيه رودريغيز دي كاراسا. لقد ساعد ميكايلا، الممزقة بين الواجبات الدينية ومتطلبات طبقتها الاجتماعية، على الخروج من هذا النوع من الحياة المزدوجة.

مرضها

وبناءً على تعليماته، كانت تستيقظ فجراً للصلاة وتذهب للقداس وتقضي بقية اليوم في أعمال الخير، لتشارك في المساء في وجبات العشاء والعروض المسرحية والرقصات.

كانت تحاول الابتسامة حتى في المناسبات الاجتماعية، مرضت وبدأت تعاني من آلام شديدة في المعدة. وقد استدعاها شقيقها دييغو، الذي كان سفيراً لإسبانيا في باريس، لعلاجها.

وفي العاصمة الفرنسية، عند عودتها إلى مسقط رأسها في عام 1844، قدمها الأب كاراسا إلى ماريا إغناسيا ريكو دي غراندي، وهي امرأة يثق بها، والتي أخذتها في 6 فبراير لأول مرة إلى مستشفى سان خوان دي ديوس في مدريد، تجاه النساء اللاتي يعانين من سوء الممارسة.

وتمكنت من كسب وتقدير جميع العاملين في المستشفى من عمال وأطباء ، التقت في عام 1884 بشابة مريضة،ابنة مصرفي خدعتها ماركيزة مزيفة، وحرمتها من جميع ممتلكاتها، وبمجرد أن انتهى بها الأمر في بيت للدعارة، أصيبت بمرض الزهري.

وتمكنت ميكايلا من إقناعها بالعودة إلى العائلة ومن هذه اللحظة خطرت في ذهن ميكايلا فكرة إنشاء شئ لمساعدة هؤلاء الفتيات ضحايا الفقر والجهل الضائعات . تأسس بيت مريم العذراء القديسة في 21 أبريل 1845، في مدريد وأوكلت إليه لجنة مكونة من سبع سيدات نبيلات متطوعات. يقومن بتثقيف نساء الشوارع اللاتي غادرن المستشفى، وتعليمهن أساسيات الإيمان المسيحي وإعدادهن. للحصول على وظيفة لائقة.

بعد مرور عامين فقط على اتخاذ هذه المبادرة، تلقت ميكايلا رسالة من شقيقها دييغو، السفير الإسباني في باريس. وطلب منها في الرسالة الانضمام إليه، لأن زوجته، كونتيسة سيفيلانو، لم تتكيف بشكل جيد مع البيئة الجديدة.

مغادرتها لفرنسا

وهكذا، بعد أن عهدت بالعمل إلى صديقتها ماركيزة مالبيكا، غادرت إلى فرنسا. وأشارت لاحقًا إلى تلك الفترة باعتبارها "العام الضائع": لقد أحبت أحدث صيحات الموضة وأرادت دائمًا أن تكون مركز الاهتمام. لم يكن تدينها أكثر من مجرد شكلي، حيث عاشت التساعيات والصلوات دون الكثير من القناعة. في أبريل 1847، حضرت دورة من الرياضات الروحية تحت إشراف الكاهن اليسوعي إدواردو خوسيه رودريغيز، الذي أصبح فيما بعد مرشدها الروحي حتى وفاتها.

وفي 23 مايو التالي، وهو عيد العنصرة، تلقت "نورًا داخليًا"، إذا استخدمنا كلماتها الخاصة: "لقد فهمت أن الله عظيم جدًا، قوي جدًا، صالح جدًا، محب جدًا، رحيم جدًا، لدرجة أنني قررت أن أخدمه". وحده الرب الذي يجمع كل هذا ليملأ قلبي». انطلقت ميكايلا في عمل نسكي شاق ومكثف ولديها يقين كامل بحضور المسيح في سر القربان الأقدس ، وبأن الرب سيعطيها ما تحتاجه نفسها ورسالتها . وقد وهبها الله نعمة كاريزمية ونبوات وتمييز النفوس، في حين أن جهدها النسكي سيوجه قبل كل شيء إلى الخير والتواضع والطاعة. وبعد تكريسها لله أتخذت اسم ماريا ميكايلا للقربان الأقدس .

عملها الخيري

في الأعوام 1847-1848، في فرنسا وبلجيكا، عاشت مع أخيها السفير، قامت عمل رسولي وخيري مكثف، وقامت به مع الأب فرانسوا دو لا بوييري، بتوسيع العبادة الإفخارستية في باريس، وقام نفس الشيء في بروكسل.

وبعد وقت قصير حصل لها شقيقها دييغو على لقب نبيلة جوربلان .حاولت الانضمام إلى جماعة راهبات المحبة في باريس، ولكن بسبب معارضة عائلتها والمعترفين، اضطرت إلى التخلي عن الفكرة، وواصلت حياتها الطويلة من الصلاة والتوبة.

عند عودتها إلى مدريد في إسبانيا، وجدت المعهد في ظروف محفوفة بالمخاطر، لذلك استأنفت إدارته وبعد أن حاولت أن تعهد به إلى راهبات أجنبيات، وبعد أن أدركت مشيئة الله، قررت البقاء.

تبع ذلك سنوات من التضحيات الجسيمة، حيث أنفقت ثروتها في دعم الكلية، حتى أنها ذهبت لطلب الصدقات، وواجهت عداءًا شديدًا لعملها، وقد تعرضت للتشهير والتشهير والتهديد، وحاولوا عدة مرات قتلها وإحراق المعهد؛ لقد تركت وحدها حتى من قبل رجال الكنيسة الذين اعتبروا عملها عديم الفائدة، وتركها المعلمون العلمانيون الذين ساعدوها محبطين. في عام 1856، بعد وفاة الأب رودريغيز دي كاراسا، تولى الأب أنطونيو ماريا كلاريت. ( الذي اعلن قداسته عام 1950م ) والذي كان يعرف ميكايلا بالفعل من خلال كونه معرفاً للقصر الملكي الإسباني . لقد ساعدها ليس فقط في رحلتها الشخصية، بل أيضًا في صياغة الدساتير. وهكذا ولدت جماعة راهبات خادمات القربان الأقدس والمحبة .