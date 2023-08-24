ناهد إمام لـ "الشاهد": تعالجت من "الذات المزيفة" بعد تجربتى مع الجماعات الإسلامية

قالت ناهد إمام، الكاتبة الصحفية، إن كثرة الدفاعات النفسية والتشوهات المعرفية التي نعيشها أثناء وجودنا في جماعة الإخوان أو غيرها من الجماعات الإسلامية المتطرفة، تكوّن لدينا ما يسمى بـ "الذات المزيفة"، وهي التي نعيش بها ومن خلالها نتخيل أننا على صواب.

وأضافت ناهد إمام خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن العقول لديها القدرة على خداع النفس، حيث تخدعنا عقولنا بأننا على صواب وبأن السير في طريق هذه الجماعات هو النجاة، لافتة إلى أن هذه الذات المزيفة تحتاج إلى علاج نفسي، وهناك الكثير من الطرق للعلاج أغلبها يعتمد على علاج السلوك المعرفي، وقد خضعت لهذه البرامج العلاجية حتى تخرج ذاتي الأصيلة الحرة التي لا تنتمي لأي جماعة أو فكر متطرف.

تفاصيل البرنامج

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.