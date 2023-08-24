ناهد إمام لـ"الشاهد": عانيت من الاكتئاب وإحساسى بالعدمية دفعنى إلى محاولة الانتحار

قالت الكاتبة الصحفية ناهد إمام، إنها عندما أصيبت بالاكتئاب الحاد، إثر تجربة الطلاق الثاني من عضو بالجماعة الإسلامية، شعرت بالعدمية التامة، عدمية الحياة وانعدام جدواها، وبأنها ليست مهمة ولا يوجد شيء في هذه الحياة مهم، وأن الموت شيء جميل لأنه سيخلصها من الألم، وكل هذه المشاعر من اللاوعي دفعتها للانتحار.

وأضافت الكاتبة الصحفية ناهد إمام خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: “كنت في حاجة إلى بناء نفسي من جديد بعد الخروج من جماعة الإخوان حتى أتعافى وأستعيد نفسي”، معقبة: “المسألة ليست مجرد أن تقل بأن أفكار هذه الجماعة خاطئة ويجب التخلص منها لكن يجب البناء النفسي”.

تفاصيل البرنامج

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.