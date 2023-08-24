ناهد إمام لـ"الشاهد": جماعة الإخوان طبقية وعنصرية لا تلتفت للقادمين من أسر بسيطة

قالت ناهد إمام، الكاتبة والصحفية، إن جماعة الإخوان الإرهابية تستغل المرأة في الانتخابات وتغذية الأطفال على أدبيات التنظيم فقط، وأهميتها تنحصر في ذلك، ولا يوجد حقوق لها داخل الجماعة.

وأضافت خلال لقاء خاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، أنه فتيات الأسر الإخوانية القوية داخل التنظيم هن اللاتي يتم تصعيدهن داخل الإرهابية.

وأشارت إلى أن هناك طبقية وعنصرية داخل الجماعة، من خلال شغلك أو عملك في مؤسسات الدولة ومقدار الاستفادة التي ستقدمها لهم.

وتابعت: "لا يوجد تجانس داخل الجماعة، فكانت مجموعة مدينة نصر والمعادي كريمة الجماعة الإرهابية، ولا يجتمعون مع باقي عناصر الإرهابية، فجماعة الإخوان طبقية وعنصرية لا تلتفت للقادمين من أسر بسيطة".