الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كريم فؤاد: معسكر النمسا سيحدد موعد مشاركتى فى المباريات مع الأهلى

كريم فؤاد
كريم فؤاد

أكد كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه سيخضع لاختبار طبي تحت إشراف الطبي الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي، وذلك خلال معسكر الإعداد الذي سيخوضه الفريق بالنمسا.

وغاب كريم فؤاد عن صفوف الأهلي منذ يناير الماضي، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

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كريم فؤاد: سيتم تحديد موعد عودتي بناء على نتائج الفحوصات

قال كريم فؤاد، لاعب الأهلي، في تصريحات تليفزيونية: "أخوض في الوقت الحالي مرحلة جديدة ببرنامج التأهيل، وسأقوم باختبار قدمي خلال تواجدي مع الفريق بمعسكر النمسا، وبناء على تلك الفحوصات سيتم تحديد موقفي من العودة للملاعب والمشاركة في المباريات مع الفريق".

انطلاق معسكر الأهلي في النمسا يوم 28 أغسطس

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل، بماء على رؤية مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وسافر خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي إلى النمسا في الأيام القليلة الماضية، حيث اطمئن على كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الإعداد قبل سفر البعثة وخوض المعسكر.

وتواجد بيبو في النمسا رفقة سمير عدلي المدير الإداري؛ من أجل تفقد مقر إقامة البعثة وملاعب التدريب.

ومن المنتظر أن يخوض المارد الأحمر مباراتين وديتين لتجهيز الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

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الأهلي يكرم أبطال الموسم الذهبي

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على تكريم أبطال الموسم الذهبي المتوجين بالبطولات في مختلف الألعاب سواء على المستوى المحلي أو القاري.

جاء ذلك خلال حفل الموسم الذهبي الذي أقامه النادي الأهلي في ملعب مختار التتش بالجزيرة، والذي حضره مجلس إدارة النادي ولفيف من الشخصيات الرياضية والإعلامية.

كريم فؤاد معسكر النمسا الاهلى السويسري مارسيل كولر 2023-2024

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