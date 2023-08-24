الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناهد إمام لـ "الشاهد": تزوجت رجلا من الجماعة الإسلامية تزوج 11 مرة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وناهد إمام

قالت ناهد إمام، الكاتبة والصحفية، بعد طلاقي تزوجت رجلًا من الجماعة الإسلامية، واكتشفت أنه تزوج 11 مرة، لافتة إلى أنه تزوج زيجات رسمي وأخرى عرفي.

وأضافت ناهد إمام خلال لقاءها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن زوجها من الجماعة الإسلامية طلب منها مساعدته في العمل، فكانت ترسله إلى بعض صديقاتها لتحفيظهم القرآن.

وتابعت: "عندما تكون صديقتي أرملة أو مطلقة يعرض عليها الزواج؛ ولأنها صديقتي تخبرني بالأمر، كما أن هناك بعض  صديقاتي كانت لا تخبرني، فاستنكرت الموضوع".

وأشارت إلى أن زوجها من الجماعة الإسلامية منعها من زيارة أصدقائها القدماء، معقبة: "ألقى أجندة مصادري الصحفية من البلكونة لأن كان بها أرقام لمصادر من الرجال، كما قام بتغيير شريحة التليفون الخاصة بها، وعمل شريحة أخرى باسمه، فقلت ربما تكون غيرة لكنه في النهاية كان شك". 

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

ناهد إمام الصحفية ناهد إمام برنامج الشاهد الإخوان الجماعة الإسلامية

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