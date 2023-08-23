الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناهد إمام لـ"الشاهد": الزوج الإخوانى عنيف بحكم التنشئة.. والمرأة تُستغل تحت ستار الدعوة

الدكتور محمد وناهد
الدكتور محمد وناهد إمام

قالت ناهد إمام، الكاتبة والصحفية، إن صلاح سلطان كان مسئول قسم الأخوات داخل تنظيم الإخوان الإرهابي.

وأضافت خلال لقاء خاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، أن الزوج الإخواني عنيف بحكم التربية والتنشئة داخل التنظيم والبيت كان كابوس لي.

وتابعت: "طول الوقت بكتب في المناطق المسكوت عنها، من المجتمع والمرأة، فكتبت مقال وكان بداية الطريق للخروج من الجماعة".

وأكملت: "المرأة بالنسبة للإخوان مهمة في الانتخابات وطرق الأبواب ونزولها للشارع وإقناع الناخبين، وعملت ذلك في 2005 عندما حصل الإخوان على 88 مقعدا في مجلس النواب، فهي يتم استغلالها بالنسبة للجماعة الإرهابية، تحت ستار الدعوة، وكان في حقيقته تجنيد".

ناهد إمام الشاهد اكسترا نيوز محمد الباز الزوج الإخواني

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