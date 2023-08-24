الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاتحاد الإفريقى لكرة قدم الساق الواحدة: مصر دائما فى المقدمة

كرة القدم الساق الواحدة
كرة القدم الساق الواحدة

قال عثمان دانفوديو، نائب الرئيس الأول للاتحاد الإفريقي لكرة قدم الساق الواحدة، إن دولة مثل مصر دائمًا ما تكون في المقدمة، مشيرًا إلى أن مصر شاركت في أول بطولة أفريقية لكرة قدم الساق الواحدة في تنزانيا في 2021.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "كل الزوايا" المُذاع على قناة "أون"، أن أداء مصر في تلك البطولة كان أكثر من رائع وبعد البطولة لم تقف مصر مكتوفة الأيدي مثل باقي الدول، منوهًا أنه يرى أن مصر ستكون مستقبل كرة قدم الساق الواحدة.

وتابع: "زرت مصر للمرة الثانية لمشاهدة نهائي البطولة، وكانت البطولة مختلفة وتخطف الأنظار، ولهذه الأسباب تتزايد أعداد اللاعبين في مصر، وهذا يؤكد أن مصر المكان الأفضل لهذه اللعبة".

عثمان دانفوديو كرة قدم الساق الواحدة ساره حازم كل الزوايا برنامج كل الزوايا

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