ناهد إمام تكشف لـ"الشاهد" سبب كتابة مقال "الزواج من ملتزم كارثة"

كشفت ناهد إمام، الكاتبة الصحفية، سبب كتاب مقال "الزواج من ملتزم كارثة".

وقالت "إمام"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كل الأحلام طلعت فشنك، قالوا لي إحنا هنساعدك وستكوني كاتبة الإخوان العظيمة وكان معي شخصيات شاطرة جدًا".

وأضافت: "صدقت الأمر ومنعوني من العمل في إصدار آخر وحصروني في صحافتهم فقط، الزوج أولًا لا يسمح بالعمل في إصدار آخر وهم يدعموه وأنا طبعًا سمعًا وطاعة".

وتابعت: "عندما سافرنا الكويت وكنت أعمل هناك زوجي كان يأخذ مني أجرة توصيلي إلى العمل، ويقول لي إن هذا وقت ضائع من عملي".

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.