الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناهد إمام تكشف لـ"الشاهد" علاقتها بعصام العريان: وجّهنى للصحافة الإسلامية

ناهد إمام
ناهد إمام

تحدثت ناهد إمام، الكاتبة الصحفية، عن لقائها مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية مثل عصام العريان.

وقالت "إمام" خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "وقتها قابلت عصام العريان بحكم السكن، وكنت أعرف زوجته ونصلي معًا في الجامع".

وأضافت: "عندما علم عصام العريان بمجموعي وأنني دخلت كلية الإعلام بدأ ينتبه ويعرض عليّ الصبح يوصلني الجامعة، ووقتها لم أكن أعرف توجهات جماعة الإخوان".

وتابعت: "عصام العريان سألني: قابلتي من في الجامعة؟ فقلت ناس لطيفة جدًا وفرح عندما علم بعلاقتي مع الأخوات واطمأن، وبدأ يقول لي إنهم مع حقوق المرأة، وإنهم هم من سيطبقون هذا الكلام".

وأشارت إلى أن الإخوان عرضوا عليها التدرب كصحفية والعمل في الصحافة الإسلامية وبالفعل تدربت، وكان صلاح عبدالمقصود هو المسئول عن تدريب الأخوات في قسم الإعلام.

وواصلت: "بدأ العريان يوجهني للقراءة لأشخاص معينين، فبدأت في القراءة وكنت أحبها جدًا، ووجدت أنهم يحاصرونني من كل الجوانب".

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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