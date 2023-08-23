ناهد إمام تكشف لـ"الشاهد" طريقة استقطابها من جماعة الإخوان

كشفت ناهد إمام، الكاتبة والصحفية، عن طريقة استقطابها من قِبل جماعة الإخوان الإرهابية.

وقالت "إمام" خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "حكايتي مع الإخوان بدأت وأنا طالبة على مشارف دخول الجامعة".

وأضافت: "كان عمري 19 عامًا وكنت أريد أن أشعر بالانتماء وأبحث عن الهوية والقيمة ودور يليق بي في المجتمع، وكان في بنات كثيرة مثلي"، مشيرة إلى أن توجه الجماعات الإسلامية في تلك الفترة كان على أشده وخصوصًا العمل الطلابي.

وتابعت: "دخلت الجامعة وقابلت الأخوات في بداية العام الدراسي، وتم استقبالي بحفاوة وابتسامة وناس متدينة، ووقتها كنت أرتدي الحجاب المصري العادي وكنت أُصلي".

وواصلت: "بدأت أذهب معهن للدروس في اليوم الإسلامي، وكنا أخوات وصحبة في الله، وبعدها بدأت تعليقات على حجابي وملابسي، وكن يعطينني هدايا في عيد ميلادي".

وأشارت إلى أن الجماعة الإرهابية تعتمد في استقطابها للسيدات على وجود علاقات أخوية، وتوجد لك قضية تتمسك بها وتدافع عنها مثل الأقصى وفلسطين.

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.