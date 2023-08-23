"بيت مصر" تغادر "الفرصة" ومنافسة بين "توريدات" و"أيون إينوفيشن"

غادرت شركة "بيت مصر" الجولة الأولى من سادس الحلقات التسابقية، حيث انحازت لجنة التحكيم إلى الصناعة المحلية.

وشهدت الحلقة السادسة من برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي منافسة شرسة وأحداثًا مثيرة بين ثلاث شركات ناشئة من أقوى 30 شركة تأهلت للحلقات التنافسية، وهي شركات "أيون إينوفيشن" المتخصصة في تحويل البيوت إلى بيوت ذكية يمكن لأصحابها التحكم فيها عن بُعد.

والشركة الثانية هي شركة "توريدات" وهي منصة إلكترونية متخصصة في بيع توريدات البناء للمقاولين مع تثبيت أسعارها لفترات طويلة، أما الشركة الثالثة فهي شركة "بيت مصر" وهي منصة إلكترونية تمكن الناس من الحصول على تمويل عقاري بدون الاحتياج للخوض في إجراءات البنوك المعقدة.

وصوّت أعضاء لجنة التحكيم خلال جولة الدقيقة الواحدة، حيث حصلت شركة "بيت مصر" على صوت واحد من المهندس وائل الفخراني عضو هيئة التحكيم.

منافسة شرسة بين شركتي "أيون" و"توريدات" في الفرصة

بينما حصلت "أيون" و"توريدات" على فرصة الاستمرار بعد حصولهما على عدد أصوات بالتساوي من أعضاء لجنة التحكيم.

ورغم صعوبة الاختيار بين الشركات المتنافسة لأهمية القطاعات التي تعمل بها الشركات الناشئة المشاركة في الحلقة السادسة وأهميتها، لكن معايير الاختيار الخاصة بالمكون المحلي ونسبته كانت العنصر الحاسم في بقاء شركة "أيون" و"توريدات دوت كوم".

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".