الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

طارق جمعة يتناول "الذكاء الاصطناعى والإرهاب" بمكتبة مصر العامة الإثنين

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة بالأقصر

يحل اللواء دكتور طارق جمعة مهدي، في لقاء مفتوح مع جمهور مكتبة مصر العامة بالأقصر، وذلك للحديث فى الذكاء الاصطناعي والإرهاب، في تمام السادسة من مساء يوم الإثنين الموافق 28 أغسطس الجاري.

يذكر أنه صدر مؤخرًا كتاب "الذكاء الاصطناعي ومكافحة الإرهاب" للواء الدكتور طارق جمعة مهدي عن دار الفكر الجامعي.

عن كتاب"الذكاء الاصطناعي والإرهاب" 

قال اللواء الدكتور طارق جمعة مهدي، إن الكتاب يقدم العديد من التعريفات الخاصة بالذكاء الاصطناعى وتقنياته، ويقدم قراءة تاريخية لبداياته والتطور الذى صاحب تقنياته، وكذلك تأثيراته على سوق العمل وتطوير الشركات وأكثر الوظائف التى تتأثر بالذكاء الاصطناعي، كما يتناول الكتاب الإرهاب وتعريفاته وأسبابه الاجتماعية والعقائدية والاقتصادية.

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الإرهاب الإلكتروني والمعلوماتي

أضاف مؤلف الكتاب، لـ"الدستور"، أن الكتاب يتناول فيه الإرهاب الإلكتروني والمعلوماتى، والإرهاب بشكله الطبيعى الذى يستهدف تحقيق مصالح سياسية معينة، أما بالنسبة إلى الفصل الأخير من الكتاب فهو تناول دور الذكاء الاصطناعي فى مواجهة الإرهاب من خلال توظيف بعض الخوارزميات التى نستطيع من خلالها على سبيل المثال لا الحصر تحليل نسبة الشباب التى تتابع المحتوى الذى يتضمن أفكارًا متطرفة سواء كانت مقاطع فيديو أو نشرات إخبارية مثل النشرة الإخبارية التي تبثها "داعش"؛ أو غيرها من التنظيمات المتطرفة، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعى يلعب دورًا كبيرًا فى توجيه الشباب نحو التعرض لمحتوى أكثر مصداقية مما يتعرضون له وقد يتضمن بعض الأفكار المتطرفة عبر شبكة الإنترنت ومحركات البحث.

كيف نكافح الإرهاب من خلال تقنيات الذكاء الإصطناعي؟ .. لواء يجيب

وبحسب تقرير صدر مؤخرًا عن وحدة البحوث والدراسات بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف بعنوان "الإرهاب واستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.. خطرٌ يهدّد البشرية"، أوضح فيه أنَّ المتتبع للساحة العسكرية ومجال صناعة الأسلحة حاليًّا، لا يجد صعوبة في اكتشاف اتجاه  بعض الدول -التي يقوم اقتصادُها على صناعة الأسلحة وتجارتها- حديثًا إلى توظيف الذكاء الاصطناعي، واستخدام التقنيات الحديثة في  مجال الحروب.

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اللواء دكتور طارق جمعة مهدي مكتبة مصر العامة بالأقصر الذكاء الاصطناعي الإرهاب دار الفكر الجامعي

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