أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى التعاملات المسائية

شهدت أسعار الذهب في مصر في التعاملات المسائية، الأربعاء، ارتفاعًا في ظل الارتفاع الذي شهدته الأسعار العالمية للذهب حيث تداول سعر الأونصة فوق 1900 دولار.

أسعار الذهب في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الأربعاء 2285 جنيه للجرام مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن سعر الافتتاح 2275 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18280 جنيها.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس وسجلت أعلى مستوى عند 2300 جنيه للجرام قبل أن تعاود التراجع وتغلق عند المستوى 2270 جنيها للجرام لتسجل في نهاية الجلسة الافتتاحية ارتفاع بمقدار 5 جنيهات فقط، مقارنة مع سعر افتتاح جلسة الأمس عند 2265 جنيهًا للجرام.

كانت التحركات الإيجابية في سعر الذهب المحلي تتوافق مع تحركات الأسعار في تداول سعر الأونصة العالمية التي تشهد تعافي منذ بداية الأسبوع ومنذ تسجلها أدنى مستوى منذ 5 أشهر، بينما تترقب الأسواق المحلية والعالمية هذا الأسبوع حديث رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي في ندوة جاكسون هول للبنوك المركزية العالمية، ومتابعة أثر ذلك على تحركات الدولار والذهب العالمية.

يدل هذا على تزايد ثقة المواطنين في الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة وأنه الأداة الأمثل لمواجهة التغيرات السلبية التي يشهدها الاقتصاد المصري حالياً.

أيضاً تعاني أسواق الذهب من تراجع في المعروض مقارنة مع حجم الطلب المتوقع من السوق المصري، فقد أظهر المعروض من الذهب في السوق المحلي ضعف واضح عند ارتفاع الطلب فجأة بشكل كبير بداية الأسبوع الماضيث، وذلك على الرغم من دخول ما يزيد عن 600 كيلو جرام من الذهب من مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية.

لكن شعبة صناعة الذهب والمعادن أشارت أن واردات الذهب باستغلال المبادرة غير كافية لمواجهة الطلب في السوق، خاصة أن الطلب المحلي على الذهب خلال النصف الأول من العام قد بلغ 33.5 طن وهو ما يعني أن كمية الذهب الواردة إلى السوق من المبادرة لم تؤثر بشكل كبير.