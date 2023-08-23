الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى التعاملات المسائية

سعر الذهب
سعر الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر  في التعاملات المسائية، الأربعاء، ارتفاعًا في ظل الارتفاع الذي شهدته الأسعار العالمية للذهب حيث تداول سعر الأونصة فوق 1900 دولار.

أسعار الذهب في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الأربعاء 2285 جنيه للجرام مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن سعر الافتتاح 2275 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18280 جنيها.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس وسجلت أعلى مستوى عند 2300 جنيه للجرام قبل أن تعاود التراجع وتغلق عند المستوى 2270 جنيها للجرام لتسجل في نهاية الجلسة الافتتاحية ارتفاع بمقدار 5 جنيهات فقط، مقارنة مع سعر افتتاح جلسة الأمس عند 2265 جنيهًا للجرام.

كانت التحركات الإيجابية في سعر الذهب المحلي تتوافق مع تحركات  الأسعار  في تداول سعر الأونصة العالمية التي تشهد تعافي منذ بداية الأسبوع ومنذ تسجلها أدنى مستوى منذ 5 أشهر، بينما تترقب الأسواق المحلية والعالمية هذا الأسبوع حديث رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي في ندوة جاكسون هول للبنوك المركزية العالمية، ومتابعة أثر ذلك على تحركات الدولار والذهب العالمية.

يدل هذا على تزايد ثقة المواطنين في الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة وأنه الأداة الأمثل لمواجهة التغيرات السلبية التي يشهدها الاقتصاد المصري حالياً.

أيضاً تعاني أسواق الذهب من تراجع في المعروض مقارنة مع حجم الطلب المتوقع من السوق المصري، فقد أظهر المعروض من الذهب في السوق المحلي ضعف واضح عند ارتفاع الطلب فجأة بشكل كبير بداية الأسبوع الماضيث، وذلك على الرغم من دخول ما يزيد عن 600 كيلو جرام من الذهب من مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية.

لكن شعبة صناعة الذهب والمعادن أشارت أن واردات الذهب باستغلال المبادرة غير كافية لمواجهة الطلب في السوق، خاصة أن الطلب المحلي على الذهب خلال النصف الأول من العام قد بلغ 33.5 طن وهو ما يعني أن كمية الذهب الواردة إلى السوق من المبادرة لم تؤثر بشكل كبير.

أسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21

مواد متعلقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 فى محلات الصاغة

الأكثر قراءة

وفاة نجل مأمور قسم شرطة الشروق فى حادث سير

السعودية تعلن وفاة الأمير فيصل بن تركى بن عبدالعزيز

"عاتب زوجته فطعنته".. ماذا حدث داخل كمبوند شهير بمدينة بدر؟

انطلاق حفل الموسم الذهبى بالأهلى

"شعبة الدخان": التجار لديهم مخزون يعادل إنتاج الشرقية للدخان لمدة شهر

بعد تحطم طائرته.. إعلام فاجنر: اغتيال «بريجوجين» قطع رأس المجموعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

محاسن السنوسي

ترند اليوم

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)