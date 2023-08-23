محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى عدد من المشروعات

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا، لمتابعة سير العمل في عدد من مشروعات الطرق الجاري تطويرها داخل عدد من الأحياء، وذلك في إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية داخل المحافظة، بما يحافظ على الشكل الجمالي ويحقق سبل الراحة للمواطن، وجاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد، وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومسؤولي الطرق بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد، سرعة الانتهاء من الأعمال القائمة الخاصة بتطوير الطرق الحيوية بالمحافظة، ومنها شارع ٢٣ ديسمبر، وشارع الحراسات، وشادر عزام، وشارع المغرب، وشارع عبدالحليم محمود، مشيرًا إلى الانتهاء من أعمال تطوير شارع محمد عبده، وشارع الجمهورية ببورفؤاد، وشارع المشير، وشباب المدينة مع استمرار العمل في تطوير منطقة خديجة، ومنطقة زمزم وأمل الجبل، وحديقة الكروان بحي الزهور، مؤكدا بدء العمل في سوق خديجة، وسوق علي، وسوق القنال الداخلي، وتطوير شارع الجلاء ببورفؤاد، وحديقة الحي الإمارات، وذلك طبقا لمخطط المحافظة للارتقاء وإعادة تطوير الطرق الرئيسية والفرعية بما يتناسب مع طبيعة بورسعيد الحضارية، ولتحقيق الانسيابية في مختلف الطرق بالمحافظة، مؤكدا متابعته المستمرة خلال الأيام المقبلة لسير العمل للانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة.

كما وجه محافظ بورسعيد علي التنسيق بين الجهات المسئولة عن أعمال تطوير الطرق والمرور بالشكل الأمثل، بما يضمن تحقيق أعلى درجة من السيولة المرورية وتيسير الحركة بالطرق الحيوية، والتأكيد على الاهتمام بوضع الإشارات المرورية واللوحات الإرشادية، وتخطيط الشوارع، وتكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية في أقرب وقت طبقًا للخطة الزمنية المحددة وحسب المواعيد المقرر الانتهاء من تنفيذها.

اجتماع محافظ بورسعيد

اجتماع محافظ بورسعيد

اجتماع محافظ بورسعيد

اجتماع محافظ بورسعيد

اجتماع محافظ بورسعيد

اجتماع محافظ بورسعيد