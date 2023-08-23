خبير أمني: الجرائم الإلكترونية سوف تزداد مع دخول الذكاء الاصطناعي

قال اللواء أحمد طاهر، الخبير الأمني، إن عروض السوشيال ميديا الخاصة بالبحث عن عارضات أزياء، أو الظهور في إعلانات تلفزيونية عبارة عن مصيدة لجذب الفتيات من أجل ابتزازهم لعمل الفيديوهات الجنسية.

الجرائم الإلكترونية

وأكد اللواء أحمد طاهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر الجديدة”، المذاع عبر فضائية “إي تي سي”، أن القوانين الخاصة بجرائم الإنترنت حديثة، ومصر بحاجة إلى المزيد من التشديد الأمني على ما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا، معبراً: "الجهة الأمنية الخاصة بجرائم الإنترنت في مصر تسير على قدم وساق للقبض على من يقوم باختراق البيانات أو ارتكاب الأنواع المختلفة من جرائم الإنترنت".

وتابع: "الذكاء الاصطناعي أمر يمثل خطورة كبيرة الفترة المقبلة، حيث سيؤدي هذا الذكاء إلى نشر أفكار الغرب مثل الإلحاد، والثقافة الجنسية غير الشرعية، ولهذا على الأهالي احتواء الأبناء وتقوية الوعي الديني والثقافي لدى الطفل منذ البداية، وألا يكون هناك اعتماد كلي على التربية والتنشئة في المدارس، لأن أساس التربية ينبع من المنزل".

اصطياد الفتيات

وفي السياق ذاته، قامت الصحفية حبيبة جمال، إنها عملت تجربة صحفية عن إعلانات السوشيال ميديا الخاصة بالدعارة واصطياد الفتيات، وبالفعل تواصلت مع أحد القائمين على هذه الإعلانات، وكان الهدف من التجربة هو توعية الفتيات بعد الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.