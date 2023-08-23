الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: كامل الوزير حقق طفرة بقطاعات النقل استحق بها ثقة الرئيس

النائب رفعت شكيب
النائب رفعت شكيب

قال النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قطاع النقل شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا على أهمية القطاع في خدمة مسار الدولة التنموي.

ربط مصر بمحيطها الإقليمي

وأضاف "شكيب" في تصريحات له اليوم، أن وزارة النقل نجحت في تنفيذ مشروعات تستهدف بناء الجمهورية الجديدة وفق رؤية شاملة لمشروعات البنية التحتية، كما نجحت أيضا في التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي، من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري مع الدول العربية والأفريقية.

txt

وزير النقل يتفقد أعمال رفع كفاءة طريق القنطرة - العريش بشمال سيناء

txt

كامل الوزير: توطين صناعة القطارات فى مصر سيوفر 6 مليارات دولار

طفرة بقطاع النقل 

ووجه “شكيب” التحية للفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، الذي أحدث طفرة كبيرة في كافة قطاعات النقل، والتي ساهمت في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق.

واختتم: "وزير النقل يستحق ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وزير النقل يتفقد أعمال رفع كفاءة طريق بشمال سيناء

وتفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، مواقع العمل في مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد الفردان بئر العبد بطول 100 كم (يتم تجديد مسافات متفرقة بطول 22 كم وإعادة تأهيل مسافة 64 كم، حيث يتم رفع السكة الحالية وإعادة تأهيل الجسر ووضع قطاع تزليط جديد واعادة تركيب السكك مرة أخرى وإعادة تركيب سكة التي سبق سرقتها أثناء فترة الانفلات الأمني بطول إجمالي 14 كم).

كما تفقد "الوزير" خط سكة الحديد من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم (يتم إحلال وتجديد الجزء الموجود بهذا القطاع بطول حوالي 24 كم من غربلة بازلت ودك السكة)، بالإضافة إلى إنشاء جسور جديدة وتركيب سكة حديد بطول 20 كم، وصولا إلى ميناء شرق بورسعيد بهدف ربط ميناء شرق بورسعيد بخطوط شبكة السكة الحديد لتعظيم نقل البضائع عن طريق النقل السككى).

النائب رفعت شكيب مجلس النواب قطاع النقل القطاع الحيوي الشؤون الدستورية والتشريعية

مواد متعلقة

وزير النقل يوافق على طلب محافظ بورسعيد بإقامة محطة سكة حديد بمدينة سلام مصر

رفعت شكيب: مشاركة مصر بالقمة التنسيقية بالاتحاد الإفريقى تؤكد مكانتها الكبيرة

"التعليم" تعلن إنجازاتها خلال 9 سنوات تولي الرئيس  السيسي

الصور الأولى من حفل زفاف المطربة ياسمينا علواني

انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

لغة الأرقام والمؤشرات.. انجازات قطاع البترول والثروة المعدنية في 9 سنوات

مصر والاتحاد الأوروبى فى عهد الرئيس السيسى.. شراكة قوية من أجل المستقبل

الأكثر قراءة

وفاة نجل مأمور قسم شرطة الشروق فى حادث سير

السعودية تعلن وفاة الأمير فيصل بن تركى بن عبدالعزيز

"عاتب زوجته فطعنته".. ماذا حدث داخل كمبوند شهير بمدينة بدر؟

انطلاق حفل الموسم الذهبى بالأهلى

"شعبة الدخان": التجار لديهم مخزون يعادل إنتاج الشرقية للدخان لمدة شهر

بعد تحطم طائرته.. إعلام فاجنر: اغتيال «بريجوجين» قطع رأس المجموعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

محاسن السنوسي

ترند اليوم

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)