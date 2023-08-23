برلماني: كامل الوزير حقق طفرة بقطاعات النقل استحق بها ثقة الرئيس

قال النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قطاع النقل شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا على أهمية القطاع في خدمة مسار الدولة التنموي.

ربط مصر بمحيطها الإقليمي

وأضاف "شكيب" في تصريحات له اليوم، أن وزارة النقل نجحت في تنفيذ مشروعات تستهدف بناء الجمهورية الجديدة وفق رؤية شاملة لمشروعات البنية التحتية، كما نجحت أيضا في التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي، من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري مع الدول العربية والأفريقية.

طفرة بقطاع النقل

ووجه “شكيب” التحية للفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، الذي أحدث طفرة كبيرة في كافة قطاعات النقل، والتي ساهمت في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق.

واختتم: "وزير النقل يستحق ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وزير النقل يتفقد أعمال رفع كفاءة طريق بشمال سيناء

وتفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، مواقع العمل في مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد الفردان بئر العبد بطول 100 كم (يتم تجديد مسافات متفرقة بطول 22 كم وإعادة تأهيل مسافة 64 كم، حيث يتم رفع السكة الحالية وإعادة تأهيل الجسر ووضع قطاع تزليط جديد واعادة تركيب السكك مرة أخرى وإعادة تركيب سكة التي سبق سرقتها أثناء فترة الانفلات الأمني بطول إجمالي 14 كم).

كما تفقد "الوزير" خط سكة الحديد من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم (يتم إحلال وتجديد الجزء الموجود بهذا القطاع بطول حوالي 24 كم من غربلة بازلت ودك السكة)، بالإضافة إلى إنشاء جسور جديدة وتركيب سكة حديد بطول 20 كم، وصولا إلى ميناء شرق بورسعيد بهدف ربط ميناء شرق بورسعيد بخطوط شبكة السكة الحديد لتعظيم نقل البضائع عن طريق النقل السككى).