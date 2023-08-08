كامل الوزير: توطين صناعة القطارات فى مصر سيوفر 6 مليارات دولار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الهدف من توطين صناعة القطارات والنقل توفير الدولار، موضحًا أن الوحدات المتحركة للقطارات السريعة بلغت تكلفتها أكثر من 7.5 مليار دولار، وحال صناعتها في مصر ستوفر ما يقرب من 6 مليارات دولار.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن كل مدخلات النقل سيتم تصنيعها في مصر، وستوفر ملايين فرص العمل، كما أن ألستوم الفرنسية حصلت على أراضٍ ببرج العرب بمساحة تصل إلى 40 فدانًا.

وتابع، أن رئيس شركة ألستون الفرنسية وعد الرئيس السيسي بإقامة مجمع مصانع في مصر لإنتاج احتياجات السكك الحديدية، بجانب إنشاء مصنعين لإنتاج الوحدات المحركة، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة على إقامة مصنع في منطقة كوم أبوراضي لتصنيع الوحدات المتحركة ومكوناتها، كما أن الرئيس وجه بالاعتماد على القطاع الخاص.

وأوضح، أن صندوق النقد الدولي ليست له علاقة بخطة الدولة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن مصر تستورد قبضان السكك الحديدية من الصين وإيطاليا بقيمة 100 مليون دولار سنويًا، مؤكدًا أن الدولة ستنشئ مصانع جديدة للحديد، ولإنتاج القضبان السكك الحديدية.

الدولة حريصة على توطين صناعة النقل

وأكد أن الدولة حريصة على توطين صناعة النقل، كما أن هناك أكثر من 20 مليون مواطن يستفيدون بصورة مباشرة أو غير مباشرة من مشروعات النقل، موضحًا أن الدولة أنشأت أول مصنع لإنتاج السكك الحديدية بمشاركة القطاع.