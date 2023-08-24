برونزية ورقم شخصى جديد لأميمة عمر ببطولة العالم لرفع الأثقال الباراليمبى

اللاعبة: أشكر اللجنة الباراليمبية وانتظروني في باريس

توجت أميمة عمر لاعبة منتخبنا الوطني لرفع الأثقال الباراليمبي ببرونزية المجموع لوزن 50 كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال الباراليمبي والتي تستضيفها إمارة دبي بالامارات العربية المتحدة حاليا وتستمر منافساتها حتى 30 اغسطس الجاري.



وحصدت أميمة البرونزية عقب تحقيقها رقما شخصيا جديدا لها 102 كجم ، وإحتلت أميمة المركز الرابع بفارق كيلو واحد فقط عن صاحبة الميدالية البرونزية وبفارق 9 كيلو فقط عن صاحبة الميدالية الذهبية .و ببرونزية أمينة عمر يرتفع رصيد مصر من الميداليات الى 9 ميداليات بواقع 3 ذهبيات ،،3 فضيات و 3 برونزيات.



من جانبها أعربت أميمة عمر عن سعادتها بحصدها الميدالية البرونزية في المجموع ببطولة العالم ، خاصة وأنها تلعب بهذا الميزان ببطولة العالم لأول مرة ، ووجهت أميمة عمر الشكر للجنة الباراليمبية على وضع ثقتها في لاعبيها وإعدادهم أعدادا جيدا للتأهل لباراليمبياد باريس 2024 ، وخصت بالشكر الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة الباراليمبية وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة لدعمهم الدائم لكل اللاعبين لتحقيق أفضل النتائج كما توجهت أميمة بالشكر للجهاز الفني للمنتخب مشددة على أن مجهودهم الكبير معها في التدريبات كان سببا في تحقيق رقمها الشخصي الجديد 102 كجم بعد أن كان رقمها السابق 97 كجم . واختتمت أميمة تصريحاتها قائلة :"إنتظروني ونتيجة متميزة في باراليمبياد باريس 2024 ".



ويقود منتخب رفع الأثقال الباراليمبي فنيا عبدالمنعم صلاح مديرا فنيا ، يعاونه هانى محمود مدربا عاما ، عماد بهجت مدربا وقائم بأعمال الإداري محمد عزت مديرًا فنيًا لمنتخب الناشئين. ويترأس بعثة منتخبنا الوطني ببطولة العالم عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية.

عقب حصد 8 ميداليات في اليوم الأول

اليوم.. أميمة عمر تخوض منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال الباراليمبي بدبي

تنطلق اليوم منافسات اليوم الثاني من بطولة العالم لرفع الأثقال الباراليمبي والتي تستضيفها إمارة دبي بالامارات العربية المتحدة حاليا وتستمر منافساتها حتى 30 اغسطس الجاري.



وتشارك مصر في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم في منافسات 50 كجم سيدات باللاعبة أميمة عمر .



وتم صباح الأربعاء إجراء الوزن لكل من شعبان الدسوقي و محمود صبري وزن 72 كجم و نادية فكري و اماني الدسوقي وزن فوق 86 كجم .



وكان منتخبنا الوطني قد توج بـ 8 ميداليات متنوعة في أول ايام البطولة بواقع 3 ذهبيات ، 3 فضيات ، وبرونزيتين لرباعي الناشئين مروان أحمد الذي حصد ذهبيتي وزن فوق 107 كجم ، كما توج إسلام منجي بذهبية وزن 80 كجم ، وفضية المجموع ،و أحرز هادي صاموئيل فضيتي وزن 49 كجم ،فيما أحرز محمد فتحي برونيتي وزن 49 كجم .

ويقود منتخب الناشئين فنيا المدير الفني المخضرم محمد عزت .

ويشارك منتخبنا في البطولة بـ 19 لاعبا ولاعبة :

8 لاعبات هن : أميمة السيد وزن 50 كجم، ريحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس قرني وزن 61 كجم، و صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، أمل محمود حنفي وزن 79 كجم، راندة تاج الدين وزن 86 كجم، نادية محمد وزن +86 كجم، أماني الدسوقي وزن +86كجم.

و 7 لاعبين هم: طه عادل وزن 54 كجم، شريف عثمان وزن 59 كجم، محمد سعد المنياوي وزن 59 كجم، شعبان الدسوقي وزن 72 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، محمد صبحي وزن 88 كجم، هاني محسن وزن 97 كجم.



بالإضافة إلى 4 ناشئين وهم: محمد فتحي وزن 49 كجم، هادي صموئيل وزن 49 كجم، إسلام منجي وزن 80 كجم، مروان أحمد مصطفى وزن +107 كجم.

ويترأس بعثة منتخبنا الوطني في بطولة العالم عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من عبد المنعم صلاح مديرًا فنيًا لمنتخب الكبار، هاني محمد مدربًا عامًا لمنتخب الكبار، محمد عزت مديرًا فنيًا لمنتخب الناشئين، وعماد الدين بهجت مدربًا وقائم بأعمال الإداري.

فوز أميمة عمر ببطولة العالم لرفع الأثقال الباراليمبي

فوز أميمة عمر ببطولة العالم لرفع الأثقال الباراليمبي