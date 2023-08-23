برلماني يؤيد ترشح السيسي لانتخابات 2024: الرئيس هو الأجدر

أعلن عمرو القطامي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن دعمه وتأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، مؤكدًا أن الرئيس هو الأجدر لاستكمال ما بدأه من تنمية.

وقال القطامي، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي استطاعت خلال الـ 10 سنوات الأخيرة منذ توليه المسؤولية أن تحقق نجاحًا كبيرًا وإنجازات عظيمة، رغم الوضع الاقتصادي الصعب، التي شهده العالم كله وبالتبعية شهدته مصر.

إنجازات الدولة خلال فترة حكم الرئيس السيسي شملت العديد من القطاعات

أوضح عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أن إنجازات الدولة خلال فترة حكم الرئيس السيسي شملت القطاع التعليمي والقطاع الصحي، وتم تدشين مبادرة حياة كريمة، و100 مليون صحة وغيرها من المبادرات لخدمة المواطن المصري ودعمه صحيًا واجتماعيًا وتوفير كافة سبل الراحة والحياة الأدمية له.

الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع إعادة مكانة مصر الطبيعية أمام العالم

تابع "الرئيس السيسي استطاع إعادة مكانة مصر الطبيعية أمام العالم من خلال تعزیز مسار التنمیة الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا، وهو قادر علي استكمال ما بدأه في مسيرة التنمية رغم التحديات".

وأضاف القطامي أنه بتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة، تم القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك كان جنبًا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيًا واقتصاديًا، واجتماعيًا، ودوليًا .

وأصدر حزب مستقبل وطن بيانًا قال فيه: "انطلاقًا من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار ١٠ سنوات سابقة فى جمیع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادھا الرئیس عبد الفتاح السیسي منذ تولیه المسئولیة في ظروف صعبة وتحدیات عظیمة لم تتعرض لھا الدولة المصریة في تاریخھا المعاصر، فنجحت مصر تحت قیادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرھاب وتحقیق الأمن والاستقرار، وذلك جنبًا إلى جنب مع تعزیز مسار التنمیة الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا وعلى رأسھا إعادة مصر إلى مكانتھا الطبیعیة أمام العالم.