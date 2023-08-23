الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عزة مصطفى تشيد بالاستجابة السريعة لمحافظ المنوفية لحالة إنسانية

الإعلامية عزة مصطفى
الإعلامية عزة مصطفى

عرض برنامج “صالة التحرير” تقرير لحالة إنسانية لأحمد عبد الله، ابن محافظة المنوفية، الذي فقد عمله نتيجة مشاكل صحية كبيرة في الحوض، ونتيجة فقدان عمله أصبح غير قادر على الإنفاق على أسرته، خاصة وأن لديه أربعة أطفال.

الحالات الإنسانية 

وتقدمت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج “صالة التحرير” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، بخالص الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، على استجابته السريعة لدعوة البرنامج لتلبية مطالب هذه الحالة الإنسانية سريعاً.

الاستجابة السريعة 

وأكدت أن اللواء إبراهيم أبو ليمون قام بمقابلة شخصية مع أحمد عبد الله، كما تم نقله إلى أحد مستشفيات المحافظة سريعاً لتلقي العلاج وإجراء العملية الجراحية التي يلزمها، كما قرر المحافظ صرف مبلغ مالي لأسرة هذا الرجل لتلبية احتياجاتهم الأساسية المعيشية بعد فقد هذا الرجل عمله نتيجة تدهور وضعه الصحي.

أحمد السيد عبدالله صالة التحرير صدى البلد محافظ المنوفية الاستجابة السريعة

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