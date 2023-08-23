وكيل صحة أسيوط ورئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة يتفقدان منافذ تقديم الخدمة

استقبل الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، ووفد مرافق له، في حضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية خلال زيارتهم للمحافظة لتففد منافذ تقديم الخدمة الطبية، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمرضى والمواطنين بها، وعلى احتياجات المستشفيات من التجهيزات والأدوية والمستلزمات الطبية، والمخزون الاستراتيجي منها.



حيث تناول اللقاء استعراض الوضع الصحي الحالي بمحافظة أسيوط، ومناقشة خطة العمل، وتقارير المرور الإشرافية من قطاع الطب العلاجي بالوزارة، علي المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وعرض الإيجابيات و السلبيات، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل، لوضع الحلول المناسبة لها، وذلك لتقديم أفضل خدمة طبية علاجية للمرضى بمستشفيات أسيوط.

يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمرضى والمواطنين بها، وعلى احتياجات المستشفيات من التجهيزات والأدوية والمستلزمات الطبية، والمخزون الاستراتيجي منها.

الدكتور أحمد سعفان: أهمية الاستثمار في العنصر البشرب والبرامج التدريبية

وأكد الدكتور أحمد سعفان علي أهمية الاستثمار في العنصر البشري، وتكثيف البرامج التدريبية، والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء العمل لكافة العاملين بالقطاع الصحي، بما يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة أسيوط عاصمة الصعيد ، مؤكداً علي أهمية تطبيق الأساليب الحديثة، والمعايير الدولية لتقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية للمرضي بالمحافظة.

وأثني رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة علي أعمال التطوير التي شهدتها العديد من مستشفيات اسيوط وأقسامها الطبية بمختلف المستشفيات.

وأضاف بأن هذه الزيارات تهدف إلي تحسين الأداء الإشرافي، وتحسين مستوى أداء الخدمة الطبية، من خلال المرور علي مختلف المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، للوقوف علي أي سلبيات من شأنها تحسين الجانب الفني والإداري في أداء العاملين، وحل المشكلات والتحديات التي تواجه إنتظام سير العمل، ومعالجة أي قصور في أداء الخدمة الطبية.

وعلى هامش الزيارة قام رئيس قطاع الطب العلاجي ورئيس الادارة المركزية للطب العلاجي ورئيس الادارة المركزية للرعاية الحرجه والعاجلة بوزارة الصحة ووكيل وزارة الصحة بأسيوط ، بتفقد عدد من المستشفيات حيث تفقد مستشفيات الصدر والرمد والايمان العام وأسيوط العام وحميات اسيوط والقمسيون الطبي العام للتأكد من انتظام سير العمل بمختلف الأقسام الطبية بالمستشفيات من كفاءة أداء العاملين وتقديم خدمة طبية متكاملة لكافة المترددين.

فيما تابع دكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجه والعاجلة بوزارة الصحة التأكد من متابعة خدمات تحويل حالات الرعايات المركزة، والحضانات، وحالات الحروق، والغسيل الكلوي الطارئة، هذا بخلاف حالات الحوادث، وتوفير أكياس الدم ومشتقاته، وتحويل الحالات المرضية لعمل العروض، والتنسيق الكامل بين كافة مستشفيات المحافظة.

ومن جانبه تفقد مدير عام الكلي بوزارة الصحة عدد من وحدات الغسيل الكلوي بمستشفيات محافظة أسيوط للتأكد من توافر المستلزمات والتقي بالعديد من المرضي ومرافقيهم ودار حديث مطول بينهم للتأكد من انتظام سير الخدمات المقدمة وقياس رضي المواطنين عن الخدمة الطبية.

فيما تفقد دكتور وجدي امين مدير عام الأمراض الصدرية بوزارة الصحة مستشفي صدر اسيوط وتفقد أعمال التطوير الجارية بالمستشفي موجها بسرعة الانتهاء منها... وباشر مدير عام الأمراض الصدرية بوزارة الصحة جولاته علي العديد من مستشفيات مدينة اسيوط وتفقد أعمال تقديم الخدمة بأقسام الصدر بالمستشفيات.

كما شهدت الجولات المكوكية انتشار عدد من الفرق المتخصصة بقطاع الطب العلاجي لتجوب مختلف المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة حيث تم تفقد الفرق لمستشفيات ديروط المركزي وحميات ديروط والقوصية المركزي ومنفلوط المركزي والصحة الإنجابية وابنوب المركزي وساحل سليم المركزي والبداري المركزي والمبرة للتأمين الصحي وشملت الجولات المرورية تفقد أعمال التطوير والانشاءات وكذلك قياس مستوي الخدمات المقدمة للمرضي والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية، وتم التأكد من التدريب الجيد للفرق الطبية على التعامل مع الأجهزة الطبية، كما تفقدا وحدات العناية المركزة ، والقسطرة القلبية، والحضانات، والعمليات الجراحية، والأقسام الداخلية، والتي تم تطويرهم وتشغيلهم خلال الفترة الماضية،



وفي السياق ذاته ، قامت مدير عام إلادارة العامة للصيادلة بوزارة الصحة بتفقد مخازن الأدوية، والتي تحتوي على أدوية الأزمات والكوارث، والإستعمال العام، والأشربة، والأقراص، والمحاليل، والخيوط، والألبان، والأمبولات والمخدرات، وتنظيم الأسرة، وتم التأكد من توافر الأرصدة الكافية من الأصناف المختلفة منها، والمستلزمات الطبية، والمخزون الاستراتيجي لها.

وعلي جانب الزيارة تم عقد اجتماع ضم جميع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ومديري الإدارات الفنية بمديرية الصحة بأسيوط برئاسة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة وبحضور رؤساء الإدارات المركزية المرافقين وجميع الفرق المتحركة التي جابت مختلف المستشفيات وتم عرض كافة الملاحظات الإيجابية والسلبية وفتح نقاش موسع في وجود وكيل وزارة الصحة بأسيوط لوضع المقترحات والتوصيات.



وأشاد رئيس القطاع ، خلال الاجتماع بالخدمات المقدمة للمرضى بالمستشفيات، مؤكداً على أهمية دعم المستشفيات بكافة المستلزمات اللازمة لإجراء الجراحات الحديثه بصفة مستمرة، كما ناقش مع إدارة المستشفيات أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية، واحتياجاتهم اللازمة منها.