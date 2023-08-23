الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بتمويل 250 ألف جنيه.. مكتب إدارة المشروعات البحثية بجامعة أسيوط يفتح باب التقدم

جامعة أسيوط
جامعة أسيوط

صرح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن مكتب إدارة المشروعات البحثية بجامعة أسيوط، أعلن عن فتح باب التقدم لبرامج التمويل الداخلي؛ بهدف ربط البحث العلمي بخدمة القطاعات التنموية المختلفة، والتي تأتي تماشيا مع ما تبذله جامعة أسيوط من جهود كبيرة؛ لتحفيز البحث العلمي، وربطه بقضايا التنمية الشاملة.
ووجه المنشاوي بربط البحث العلمي بخدمة قطاعات التنمية المختلفة؛ لتحقيق التنمية التكنولوجية، والاجتماعية، والاقتصادية المستدامة في صعيد مصر ، وفقًا لرؤية مصر 2030، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، والبحث العلمي، وذلك من خلال تمويل تنافسي؛ لخلق بيئة بحثية، وتنموية جاذبة.

مدير إدارة المشروعات: البرنامج يهدف لتفعيل الأبحاث التطبيقية والتنموية

وأوضح الدكتور عبد الرحمن حيدر المدير التنفيذي لمكتب إدارة المشروعات، إن الهدف الرئيس من هذه الدعوة للتمويل؛ هو تفعيل الأبحاث التطبيقية، والتنموية؛ من خلال مقترح لمنتج، أو منهجية علمية، أو تكنولوجيا محولة؛  لتحقيق التنمية المستدامة، ولتوفير منتجات بحثية تسهم بحلول مبتكرة؛ لمشكلات، واحتياجات المجتمع.
وأشار المدير التنفيذي لمكتب إدارة المشروعات، أن برنامج التمويل الداخلي؛ يأتي بأنواع متعددة من التمويل؛ لضمان تحقيق أهداف التمويل، ولضمان مشاركة عريضة من المجتمع الجامعي، وهي: تمويل المشروعات الكبيرة (Independent Projects): بتمويل يصل إلى 250.000 ألف جنيه لمشروعات التخصصات العملية، و150.000 ألف جنيه؛ لمشروعات التخصصات النظرية، ويصل تمويل المشروعات الصغيرة (Degree Projects)إلى 100.000 ألف جنيه، ويستهدف أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراة، ويصل تمويل المشروعات الطلابية (Graduation Projects) إلى 50.000 ألف جنيه،  ويستهدف أبحاث، ومشروعات التخرج لطلاب مرحلة البكالوريوس، ويصل تمويل حاضنات الأعمال البحثية (Research Startup) إلى 250.000 ألف جنيه، ويستهدف مخرجات المشروعات البحثية، وأفكار المنتجات البحثية التطبيقية التي تمهد إلى قيام شركات ناشئة قائمة على البحث العلمي التطبيقي.
جدير بالذكر، أن مدة تنفيذ المشروعات، أو حاضنات الأعمال البحثية لا تزيد عن عام؛ يُحتسب بدءًا من تاريخ اعتماد المشروع، أو حاضنة الأعمال البحثية، وآخر موعد لتلقي طلبات التقدم الخامس من أكتوبر ٢٠٢٣م، الساعة الثانية ظهرًا، بالتوقيت المحلي لمصر.
للاطلاع على كافة الشروط، ونماذج التمويل يُرجي الدخول على الرابط الآتي؛ باستخدام الإيميل الأكاديمي:
https://shorturl.ac/7bgut ،
ولرفع المقترحات بعد اعتمادها يُرجى زيارة الرابط الآتي؛ باستخدام الإيميل الأكاديمي:
https://forms.office.com/r/
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الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط إدارة المشروعات البحثية التنمية التكنولوجية الدكتور عبد الرحمن حيدر تمويل المشروعات الكبيرة جامعة أسيوط

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