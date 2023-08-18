الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

توفر 350 ألف فرصة عمل.. 16.5 مليار دولار حجم استثمارات المثلث الذهبى بالصعيد

الصعيد
الصعيد

يعد المثلث الذهبي الذي يمتد بين مدن قنا وسفاجا والقصير وقفط في صعيد مصر منطقة استراتيجية تتمتع بإمكانيات تعدينية هائلة، وتمتاز هذه المنطقة بتنوع المعادن والموارد الطبيعية التي تحتضنها، مما يجعلها منطقة تعدينية مهمة للاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

الإمكانيات التعدينية:

يتسم المثلث الذهبي بتنوع وفرة الموارد التعدينية، حيث يتضمن مناطق غنية بالذهب والمعادن الصناعية مثل الفوسفات والرخام والرمال، تمثل هذه الموارد إمكانيات هائلة للاستثمار، وتعزز فرص زيادة الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي.

الدور الاقتصادي:

تلعب المناطق الممتدة بين قنا وسفاجا والقصير وقفط دورًا حيويًا في تعزيز قطاع التعدين، يمكن لهذه المناطق أن تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال استغلال مواردها التعدينية وتوليد الإيرادات.

تطوير البنية التحتية:

مشروع المثلث الذهبي يمنح فرصة لتحسين البنية التحتية في المنطقة، بما في ذلك تحسين الطرق وتوسيع وسائل النقل وتقديم الخدمات الأساسية، حيث أن هذا التطوير يعزز جودة الحياة ويسهم في تطوير المنطقة.

إمكانيات المشروع:

مشروع المثلث الذهبي يقع في الصحراء الشرقية، ويشمل مناطق صناعية وتعدينية وسياحية وزراعية وتجارية، يعد هذا المشروع مصدرًا مهمًا للإمكانيات الصناعية واللوجستية والسياحية والأثرية، حيث يقع على مساحة تزيد عن 2.2 مليون فدان ما بين قنا وقفط وسفاجا والقصير.

أهداف ومراحل المشروع 

يهدف مشروع المثلث الذهبي إلى تحقيق أهداف متعددة تتعلق بتنمية المنطقة وتوجيه السكان نحو العيش فيها بدلًا من وادي النيل، حيث من المتوقع أن تستقبل المنطقة الجديدة حوالي 2 مليون نسمة. 

ويمتد المشروع على مدى 30 عامًا وينقسم إلى 6 مراحل، حيث تستغرق المرحلة الأولى منها 5 سنوات.

كما تُقام في إطار المشروع عاصمة جديدة للمثلث الذهبي، تبعد عن مدينة قنا بمسافة 100 كيلومتر، وذلك بهدف تقديم بيئة حضرية حديثة ومرافق متطورة للسكان.

تتجاوز حجم الاستثمارات في المشروع 16.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يوفر حوالي 350 ألف فرصة عمل.

8 مليار دولار عوائد سنوية

ومن المتوقع أن يحقق المشروع عوائد سنوية تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار سنويًا للدولة، وتبلغ استثمارات البنية التحتية للمشروع حوالي 2.5 مليار دولار، مما يشمل تطوير البنية التحتية للمناطق السكنية والتجارية والصناعية.

مصادر المياه

مصادر المياه في منطقة المثلث الذهبي تتنوع بين المياه الجوفية والمياه السطحية، بالإضافة إلى استخدام خطوط أنابيب المياه، يُعتبر هذا التنوع في مصادر المياه أحد العوامل المهمة لضمان استدامة المشروع وتلبية احتياجات السكان والأنشطة المختلفة في المنطقة.

تعاون الجهات المعنية:

توقيع بروتوكول التعاون بين الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي يعكس التزامًا بتطوير هذه المنطقة واستثمار إمكانياتها، وقد شهد اليوم الخميس توقيع البروتوكول وزيرا البترول والصناعة.

المثلث الذهبي قنا سفاجا القصير صعيد مصر الذهب قطاع التعدين

مواد متعلقة

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

الأكثر قراءة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

استطلاع: تراجع شعبية بايدن بشأن أدائه فى ملف الاقتصاد رغم تباطؤ التضخم

خبير أمنى: التدخل العسكرى فى النيجر رهان خاسر

فايزر تزف خبرا سارا عن فعالية لقاحها ضد متحور "إيريس"

موعد دخول المدارس والخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

برواتب تصل ل4000 جنيه.. 1200 فرصة عمل جديدة للشباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس