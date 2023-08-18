توفر 350 ألف فرصة عمل.. 16.5 مليار دولار حجم استثمارات المثلث الذهبى بالصعيد

يعد المثلث الذهبي الذي يمتد بين مدن قنا وسفاجا والقصير وقفط في صعيد مصر منطقة استراتيجية تتمتع بإمكانيات تعدينية هائلة، وتمتاز هذه المنطقة بتنوع المعادن والموارد الطبيعية التي تحتضنها، مما يجعلها منطقة تعدينية مهمة للاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

الإمكانيات التعدينية:

يتسم المثلث الذهبي بتنوع وفرة الموارد التعدينية، حيث يتضمن مناطق غنية بالذهب والمعادن الصناعية مثل الفوسفات والرخام والرمال، تمثل هذه الموارد إمكانيات هائلة للاستثمار، وتعزز فرص زيادة الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي.

الدور الاقتصادي:

تلعب المناطق الممتدة بين قنا وسفاجا والقصير وقفط دورًا حيويًا في تعزيز قطاع التعدين، يمكن لهذه المناطق أن تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال استغلال مواردها التعدينية وتوليد الإيرادات.

تطوير البنية التحتية:

مشروع المثلث الذهبي يمنح فرصة لتحسين البنية التحتية في المنطقة، بما في ذلك تحسين الطرق وتوسيع وسائل النقل وتقديم الخدمات الأساسية، حيث أن هذا التطوير يعزز جودة الحياة ويسهم في تطوير المنطقة.

إمكانيات المشروع:

مشروع المثلث الذهبي يقع في الصحراء الشرقية، ويشمل مناطق صناعية وتعدينية وسياحية وزراعية وتجارية، يعد هذا المشروع مصدرًا مهمًا للإمكانيات الصناعية واللوجستية والسياحية والأثرية، حيث يقع على مساحة تزيد عن 2.2 مليون فدان ما بين قنا وقفط وسفاجا والقصير.

أهداف ومراحل المشروع

يهدف مشروع المثلث الذهبي إلى تحقيق أهداف متعددة تتعلق بتنمية المنطقة وتوجيه السكان نحو العيش فيها بدلًا من وادي النيل، حيث من المتوقع أن تستقبل المنطقة الجديدة حوالي 2 مليون نسمة.

ويمتد المشروع على مدى 30 عامًا وينقسم إلى 6 مراحل، حيث تستغرق المرحلة الأولى منها 5 سنوات.

كما تُقام في إطار المشروع عاصمة جديدة للمثلث الذهبي، تبعد عن مدينة قنا بمسافة 100 كيلومتر، وذلك بهدف تقديم بيئة حضرية حديثة ومرافق متطورة للسكان.

تتجاوز حجم الاستثمارات في المشروع 16.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يوفر حوالي 350 ألف فرصة عمل.

8 مليار دولار عوائد سنوية

ومن المتوقع أن يحقق المشروع عوائد سنوية تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار سنويًا للدولة، وتبلغ استثمارات البنية التحتية للمشروع حوالي 2.5 مليار دولار، مما يشمل تطوير البنية التحتية للمناطق السكنية والتجارية والصناعية.

مصادر المياه

مصادر المياه في منطقة المثلث الذهبي تتنوع بين المياه الجوفية والمياه السطحية، بالإضافة إلى استخدام خطوط أنابيب المياه، يُعتبر هذا التنوع في مصادر المياه أحد العوامل المهمة لضمان استدامة المشروع وتلبية احتياجات السكان والأنشطة المختلفة في المنطقة.

تعاون الجهات المعنية:

توقيع بروتوكول التعاون بين الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي يعكس التزامًا بتطوير هذه المنطقة واستثمار إمكانياتها، وقد شهد اليوم الخميس توقيع البروتوكول وزيرا البترول والصناعة.