الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى: الولايات المتحدة تفقد السيطرة على المشهد السياسى العالمى

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية

قال الدكتور علي خوجمان، الخبير الاقتصادي، إن الولايات المتحدة تفقد السيطرة على المشهد السياسي العالمي، مشيرًا إلى أن الأوروبيين تورطوا في الحرب الروسية الأوكرانية.

وتساءل خوجمان، خلال حديثه مع قناة "القاهرة الإخبارية": "ماذا فعلت أمريكا مع الحلفاء التقليديين فيما يخص الطاقة، حتى الاجتماع الذي حدث بين الصين والسعودية وإيران كان دون أمريكا، ونعلم أن هناك توترًا في العلاقات مع السعودية، وهذا يؤثر على أزمة الطاقة".

وأضاف: "أمريكا تفقد سيطرتها في المشهد السياسي العالمي، وعلى التوجهات التي تأخذ بها حلفاءها، وهذا إن دل على شيء فيدل على أن بايدن غير مؤثر مثل ترامب الذي كان يؤثر على كل الحلفاء في الشرق الأوسط، حيث كانت له علاقات جيدة مع السعودية والشرق الأوسط".

وتابع: "على عكس الآن هناك احتقانات والعلاقات الأمريكية التي كانت قوية فقدها بايدن"، مشيرًا إلى أن روسيا الآن تدخل في إفريقيا وتأثر عليها بشكل كبير وأمريكا لم تفعل أي شيء.

أمريكا الولايات المتحدة ترامب بايدن روسيا القاهرة الإخبارية الحرب الروسية الأوكرانية

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