الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الجيش السودانى يقصف تمركزات الدعم السريع جنوبى الخرطوم

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أعلن مراسل "القاهرة الإخبارية"، من السودان، عن أن الجيش السوداني يقصف تمركزات الدعم السريع بمحيط المدرعات جنوبي الخرطوم.

من ناحية أخرى، أعلنت منظمة Save the children الخيرية الدولية، عن أن ما لا يقل عن 498 طفلًا في السودان وربما مئات آخرين لقوا حتفهم بسبب الجوع، بمن فيهم 20 رضيعًا في دار للأيتام تديرها الحكومة بسبب غياب الخدمات الحيوية أو نفاد الطعام.

إغلاق 57 منفذًا للطعام بالسودان

وأشارت إلى أنه منذ أبريل اضطرت المنظمة إلى إغلاق 57 منفذًا للطعام، ما أدى إلى توقف 31 ألف طفل يعانون من سوء التغذية والأمراض ذات الصلة عن تلقي الطعام هناك.

الجيش السوداني قصف بالطيران تمركزات الدعم السريع ميحط المدرعات جنوبي الخرطوم

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