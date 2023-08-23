الجيش السودانى يقصف تمركزات الدعم السريع جنوبى الخرطوم

أعلن مراسل "القاهرة الإخبارية"، من السودان، عن أن الجيش السوداني يقصف تمركزات الدعم السريع بمحيط المدرعات جنوبي الخرطوم.

من ناحية أخرى، أعلنت منظمة Save the children الخيرية الدولية، عن أن ما لا يقل عن 498 طفلًا في السودان وربما مئات آخرين لقوا حتفهم بسبب الجوع، بمن فيهم 20 رضيعًا في دار للأيتام تديرها الحكومة بسبب غياب الخدمات الحيوية أو نفاد الطعام.

إغلاق 57 منفذًا للطعام بالسودان

وأشارت إلى أنه منذ أبريل اضطرت المنظمة إلى إغلاق 57 منفذًا للطعام، ما أدى إلى توقف 31 ألف طفل يعانون من سوء التغذية والأمراض ذات الصلة عن تلقي الطعام هناك.