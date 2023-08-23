صيانة كسر بخط مياه الشرب قطر 4 بوصة بالعجميين في الفيوم

تابع خالد فراج رئيس مركز ومدينة إبشواي، أعمال التدخل السريع والصيانات الفورية للمرافق بمركز ابشواي.



وأعلن رئيس مركز ومدينة إبشواي، أنه تم صيانة كسر بخط مياه الشرب قطر 4 بوصة بناحية شربا التابعة للوحدة المحلية بالعجميين، بحضور هيام محمد رئيسة الوحدة وبالتعاون مع مرفق مياه الشرب بإبشواي.

كما وجه رئيس المركز معدات الوحدة المحلية (جليدر مجلس المدينة) ، وذلك لمسح وتمهيد كافة الطرق الداخلية والرئيسية بالوحدة المحلية بطبهار (طريق طبهار النصارية – طبهار المناشي – طبهار العجميين – طبهار النزلة) ، كذلك معالجة وردم وتمهيد هبوط ارضي بمدخل عزبة بدوي، بحضور محمود زايد رئيس الوحدة.



وأشار إلى أنه تم تطهير مصرف خليج البدوي بالوحدة المحلية بالنصارية داخل الكتلة السكنية والتأكد من سريان المياه بشكل طبيعي ورفع ناتج التطهير فوراً، بحضور عاشور حبشي رئيس الوحدة.

وتابع رئيس المركز، انتظام أعمال رفع القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقري وأعمال السيارات المكبس لإفراغ صناديق القمامة، ونقل محتويات المقالب الوسيطة ونقاط التجميع إلى المقلب العمومي فوراً، كذلك تكثيف أعمال النظافة بمناطق الميادين العامة ومحيط المدارس والمنشات الحكومية، وذلك تحت إشراف كل من محمد موسي نائب رئيس المركز لشئون القري، وفوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة،ورؤساء الوحدات المحلية القروية وفرق العمل بمركز إبشواي، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بمتابعة الأعمال اليومية للمراكز والمدن.

وعقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً بمقر محطة مياه قحافة الجديدة التابعة لشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة آخر المستجدات ومعدلات ونسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، ومشروعات الخطة الاستثمارية التي تنفذها الشركة بمختلف مراكز المحافظة، ومشروعات برنامج توسعات الصرف الصحى الممول من الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار EIB ومرفق الاستثمار في الجوار التابع للاتحاد الأوروبي (NIF).

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