الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر خريطة أعمال محافظة القاهرة لإنشاء الأسواق الحضارية

أسواق حضارية بمحافظة
أسواق حضارية بمحافظة القاهرة

تواصل أجهزة الدولة المصرية تطوير الأسواق بشكل حضاري، بما يتناسب مع روح التطوير.

وتشهد محافظة القاهرة عددًا من التطويرات الخاصة بالأسواق الحضارية وجعلها مقصدًا لجميع مواطنيها، حسب أولوية أعمالها والتكليفات الرئاسية الموجة لأجهزة محافظة القاهرة. 

مشروع تطوير الأسواق العشوائية بالعاصمة

تقوم المحافظة بالعمل على مشروع تطوير الأسواق العشوائية بالعاصمة حسب أجندة الدولة للقضاء على العشوائيات، بتطويرعدد من الأسواقبمناطق القاهرة الأربعة 

عددًا من الأسواق الحضارية قدمته محافظة القاهرة خلال الـ 8 سنوات الماضية لتبرز ماتقوم به الدولة المصرية تجاه مواطنيها.

طفرة في مستوى الخدمات

 

جولات مكثفة من اجهزة محافظة القاهرة تقوم بها لمتابعة عمليات تنفيذ مشروعات الأسواق الحضارية بتكليفات مباشرة من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والتشديد على إزالة أي معوقات لعمليات التطوير القائمة والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية في الأسواق داخل العاصمة وتوفير حياة كريمة حسب التكليفات الرئاسية الموجة لأجهزة المحافظة.

 

 تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي صريحة وواضحة تجاه الباعة الجائلين

جاءت تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي صريحة وواضحة تجاه الباعة الجائلين بتوفير فرص عمل مناسبة لهم وإقامة الأسواق الحضارية عوضًا عن البيع بالشوارع والإسهام في التكدس المروري.

 

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الأجهزة المعنية بالتعامل باحتراف مع نقل الباعة الجائلين وتوفير مصدر دخل يتماشى مع مقتضات حياتهم بإقامة أسواق يتم نقلهم بها.

 

تطوير 84 سوقا في محافظة القاهرة

 84 سوق في محافظة القاهرة تم تطويرها  وعلى رأسها سوق التونسي  وسوق الزاوية الحمراء وتقوم الهيئة الهندسية لللقوات المسلحة بتطوير 6 اسواق للجملة في الوقت حالي داخل محافظة القاهرة بمنطقة شرق مدينة نصر، ومنطقة المقطم، بشكل حضاري.

 

 "سوق الكانتو" في القاهرة.. مول ملابس الغلابة

 

 

اجهزة الدولة المصرية الأسواق الحضارية تطوير محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

محافظة القاهرة تنظم لقاءً مع أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصرى

جلال السعيد يكشف لـ"الشاهد" كيفية حماية مبنى محافظة القاهرة من عنف الإخوان

الأكثر قراءة

"يمامة" يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية من أمام ضريح سعد زغلول

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

"لعدم دفعها اشتراك الرحلة".. إحالة المتهم بالتعدى على فتاة بمدينة الشروق لمحكمة الجنح

صورة الطفلة كارما ضحية "تعذيب والدها" في بولاق الدكرور

نهش لحم 3 أطفال.. ماذا قال المتهمون بتعذيب كلب في المقطم؟

"التنمية الصناعية": إصدار 6600 رخصة صناعية جديدة لأول مرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الموهبة رأس المال المؤجل

مؤمن المحمدي

التأويل وتلبيس العمة

د. منى حلمى

نار .. ونور

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)