ننشر خريطة أعمال محافظة القاهرة لإنشاء الأسواق الحضارية

تواصل أجهزة الدولة المصرية تطوير الأسواق بشكل حضاري، بما يتناسب مع روح التطوير.

وتشهد محافظة القاهرة عددًا من التطويرات الخاصة بالأسواق الحضارية وجعلها مقصدًا لجميع مواطنيها، حسب أولوية أعمالها والتكليفات الرئاسية الموجة لأجهزة محافظة القاهرة.

مشروع تطوير الأسواق العشوائية بالعاصمة

تقوم المحافظة بالعمل على مشروع تطوير الأسواق العشوائية بالعاصمة حسب أجندة الدولة للقضاء على العشوائيات، بتطويرعدد من الأسواقبمناطق القاهرة الأربعة

عددًا من الأسواق الحضارية قدمته محافظة القاهرة خلال الـ 8 سنوات الماضية لتبرز ماتقوم به الدولة المصرية تجاه مواطنيها.

طفرة في مستوى الخدمات

جولات مكثفة من اجهزة محافظة القاهرة تقوم بها لمتابعة عمليات تنفيذ مشروعات الأسواق الحضارية بتكليفات مباشرة من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والتشديد على إزالة أي معوقات لعمليات التطوير القائمة والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية في الأسواق داخل العاصمة وتوفير حياة كريمة حسب التكليفات الرئاسية الموجة لأجهزة المحافظة.

تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي صريحة وواضحة تجاه الباعة الجائلين

جاءت تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي صريحة وواضحة تجاه الباعة الجائلين بتوفير فرص عمل مناسبة لهم وإقامة الأسواق الحضارية عوضًا عن البيع بالشوارع والإسهام في التكدس المروري.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الأجهزة المعنية بالتعامل باحتراف مع نقل الباعة الجائلين وتوفير مصدر دخل يتماشى مع مقتضات حياتهم بإقامة أسواق يتم نقلهم بها.

تطوير 84 سوقا في محافظة القاهرة

84 سوق في محافظة القاهرة تم تطويرها وعلى رأسها سوق التونسي وسوق الزاوية الحمراء وتقوم الهيئة الهندسية لللقوات المسلحة بتطوير 6 اسواق للجملة في الوقت حالي داخل محافظة القاهرة بمنطقة شرق مدينة نصر، ومنطقة المقطم، بشكل حضاري.

"سوق الكانتو" في القاهرة.. مول ملابس الغلابة