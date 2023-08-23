الدرس الأول في منهج علوم الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024

بدأ الطلاب في الاستعداد للعام الدراسي الجديد، ما أدي لزيادة البحث عبر محرك "جوجل" الشهير عن بداية المواد الدراسية، وحصل الدرس الاول علوم الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024 على الأعلى بحثًا.

منهج علوم الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور الدرس الاول علوم الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024:

مقرر مادة العلوم الجديد للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024:

درس الخلية للصف السادس الابتدائي 2023

يستقبل طلاب الصف السادس الابتدائي منهجهم الجديد بالحديث عن الخلية في الكائنات الحية، تلك التي تعرف بأنها وحدة البناء في جسم الكائن الحي، وكذلك تعريف للطلاب عن تاريخ صناعة المجهر الذي تم من خلاله اكتشاف الخلايا في أجسام الكائنات الحية، إضافة لدور العلماء في هذا المجال.

يشمل الدرس الأول أهم المفاهيم والمصطلحات في هذا الدرس: تتمثل في الخلية، والغشاء البلازمي، والنواة، والسيتوبلازم، والعضيات، وبدائية النواة، وحقيقية النواة، ووحيد الخلية، وعديد الخلايا.

توزيع منهج العلوم للصف السادس الابتدائي بالترم الأول للعام 2023:

قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطة لتوزيع منهج الصف السادس الابتدائي بمادية العلوم، وتضمنت الخطة توزيع الدروس على النحو التالي:

الوحدة الأولى: القوى والحركة

من يوم 1 إلى 13 أكتوبر 2022: درس الكتلة والوزن.

الوحدة الثانية: الطاقة الحرارية

من يوم 15 إلى 20 أكتوبر 2022: الدرس الأول توصيل الحرارة.

من يوم 22 أكتوبر 2022 إلى 3 نوفمبر: قياس درجة الحرارة.

الوحدة الثالثة: مكونات الغلاف الجوي

من يوم 5 إلى 17 نوفمبر 2022: الدرس الأول غاز الأكسجين.

من يوم 19 نوفمبر 2022 إلى 1 ديسمبر: الدرسان الثاني والثالث غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز النيتروجين.

الوحدة الرابعة: التركيب والوظيفة في الكائنات الحية

من يوم 3 إلى 22 ديسمبر 2022: الدرس الأول الجهاز العصبي في الإنسان.

من يوم 24 ديسمبر 2022 إلى 5 يناير 2023: الدرس الثاني الجهاز الحركي في الإنسان.

من يوم 7 إلى 12 يناير 2023: المراجعة العامة.

من يوم 14 يناير 2023: امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 28 يناير لطلاب الصف السادس الإبتدائي.