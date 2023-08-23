الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث بالشئون الأمنية لـ"القاهرة الإخبارية": الوضع فى النيجر له انعكاسات كبيرة على الجزائر

النيجر
النيجر

أكد الدكتور عمار سيغة، الباحث بالشئون الأمنية من الجزائر، أن الوضع الأمني بالنيجر له انعكاسات أمنية كبيرة على الجزائر.

 وقال "سيغة"، خلال مداخلة عبر برنامج "حديث المغرب العربي"، على شاشة "القاهرة الإخبارية": هناك حدود تماس بنحو 1000 كيلومتر جنوب الجزائر، بما تمتاز به من خصائص وتضاريس معقدة للغاية، لافتًا إلى أن هناك صعوبة في مراقبة الحدود وتأمينها، لا سيما وأن التداعيات ألقت بظلالها منذ الـ7 انقلابات التي عرفتها دول المنطقة في 3 سنوات أخيرة. 

وكشف الباحث بالشئون الأمنية أن هناك أزمة إنسانية ونزوحًا للاجئين، والجزائر تعج باللاجئين الأفارقة، وهي تهديدات للأمن المجتمعي في الداخل الجزائري، وهناك تداعيات تتعلق بتأزيم الوضع في المنطقة وعودة التطرف والإرهاب، وكل ما من شأنه أن يزيد من تعقيدات المنطقة بما تشغله من حيز مهم، امتدادًا من البحر الأحمر شرقًا إلى المحيط الأطلسي غربًا، وكل ذلك من شأنه أن يحرك الهاجس الأمني لدى صانع القرار الجزائري، كما تعزز هذه الأمور من التفعيل الأمني.

لنيجر الجزائر التطرف والارهاب

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