الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير سياحي: مصر الاختيار المفضل للإيطاليين

السياحة
السياحة

قال حسام هزّاع، الخبير السياحي، إن مصر تعتبر الاختيار المفضل بـ"أجندة السياحة" للإيطاليين، خاصةً مع وجود تقارب بين الحضارتين المصرية والإيطالية منذ قديم الأزل، وبالتالي نفس الثقافة بالنسبة لحب الآثار والتاريخ والمعابد، مشيرًا إلى أن الرومان عندما كانوا في مصر تركزوا في الإسكندرية.

وأضاف هزاع، في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه بعد انتهاء فترة الإغلاق الناتجة عن فيروس كورونا أصبح هناك شغفًا عالميًا لكل السياح للتوجه إلى الأماكن المفضلة ليهم، موضحًا أن الإيطاليين يحبون دول البحر المتوسط وجنوب سيناء والغردقة وكذلك شرم الشيخ وعمل السفاري والغوص، بالإضافة إلى الرحلات النيلية.

وأوضح الخبير السياحي، أن رحلات الإيطاليين بمجرد فتح الأجواء والطيران الشارتر وصلت إلى 250% وسيكون هذا العام عدد السائحين الإيطاليين حوالي 650 ألف سائح.

البحر المتوسط الخبير السياحي الرحلات النيلية المصرية والإيطالية جنوب سيناء حسام هزاع عدد السائحين السائحين الرحلات الإيطاليين

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