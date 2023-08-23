الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس وزراء الهند: العملة الافتراضية لبريكس ستشكل أساسًا للتعاون والشراكة

ناريندرا مودي
ناريندرا مودي

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن بلاده تؤيد زيادة عضوية تجمع بريكس.

وأضاف رئيس الوزراء الهندي، خلال كلمته في اليوم الثاني من قمة تجمع بريكس، اليوم الأربعاء، أنه يتم العمل على تعزيز الروابط بين الشعوب تحت مظلة تجمع بريكس، مؤكدا العمل على تحسين مصالح الدول الأعضاء في المجموعة.

وتابع رئيس الوزراء الهندي، أن العملة الافتراضية لبريكس ستشكل أساساً للتعاون والشراكة، مشيراً إلى أن بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس يلعب دورا أساسيا في تنمية جنوب العالم، مؤكدا تعزيز التعاون بين دول التجمع في قطاع التعليم.

واقترح المضي قدما للتعاون في مجال الفضاء، وأن يكون هناك مركز فضائي تابع للمجموعة.

الدول الأعضاء العملة الافتراضية الوزراء الهندي اليوم الأربعاء بنك التنمية الجديد

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