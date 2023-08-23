الأحد.. حفل توقيع ومناقشة مجموعة "فوضى الدم" للكاتب ياسين محمود

تنظم دار المرايا للثقافة والفنون، حفل توقيع ومناقشة مجموعة "فوضى الدم" الحائزة على جائزة يحيى الطاهر عبدالله 2022، وهي عبارة عن مجموعة القصصية للكاتب ياسين محمود، في مقر المرايا بوسط البلد، وذلك يوم الأحد ٢٧ أغسطس، في تمام الساعة ٧ مساءً.

حفل توقيع ومناقشة مجموعة "فوضى الدم"

يناقش الكتاب كل من الدكتور أحمد إبراهيم الشريف روائي وناقد ورئيس القسم الثقافي في اليوم السابع، والكاتب محمد علام، قاص وناقد مسرحي ويدير النقاش القاص والمترجم مصطفى منعم.

يشار إلى أن مقر المرايا للثقافة والفنون، في 23 شارع عبد الخالق ثروت.

وقال الكاتب والروائي حسن عبد الموجود، عن الكتاب: إن كانت هذه المجموعة «فوضى الدم» قد فازت بجائزة يحيى الطاهر عبد الله، فإنها أخذت منه روحه ولكنها تمردت عليه. لغتها أشبه بالأناشيد لكنها أناشيد مبتورة، لمَ لا وكل أبطالها يحاولون تحقيق الطموح والحب والذات لكنهم يصطدمون بالواقع القاسي، فيرتدُّون إلى أنفسهم مهزومين وخائبين. هذه القصص الرائعة تضع قدماً في الواقع وقدماً أخرى في قلب الفانتازيا، كأنها تحاول الإمساك بتلك المنطقة البعيدة التي يطمح الأبطال إلى ارتيادها، وهي منطقة الحلم، ليتخلصوا من الحصار والكابوس.

ومن أجواء الرواية

كنت طفلًا أشبه أمثالي؛ أرتدي أنظف الثياب وأكثرها هندامًا. أمي تخبز لي الدعوات وتُفرِّقها على السحب المسكينة طمعًا منها في أن تمتلئ السماء بصدى يستجاب له.

أبي في طفولته لم يلفَّ ساعة حول قلبه لتُعلِّمَه السير على دقاتها، وارتدى ملابس أخويه الصغيرين -مجبرًا على الاختيار بين الضيق والأضيق- بعدما تمزق رداؤه في معركة مع الريح فوق سطح البيت القديم. صار مشلولًا حين كبر، فتزوج أمي لأنها منحته الثياب النظيفة التي تناسب وزنه بالكاد، وأهدته ساعةً يلفُّها حولَ قلبِه. هجرنا لاقتناص حلم الثياب الفضفاضة على جسده، من امرأة إلى أخرى، حتى إن آخر واحدة أعطته ملابس تعثَّر فيها مع كل خطوة. وكل واحدة منهن زرعت في ساعة قلبه قنبلة.