الموهبة رأس المال المؤجل

رأس المال البشري المتميز ثروة حقيقية تتمايز بها الأمم والشعوب. والموهبة والعبقرية سمات شخصية وخصائص فردية تتصف بها فئة معينة من الناس في المجتمعات الإنسانية تأخذهم إلى عالم الإبداع والتميز والابتكار وحسن الأداء.

وتترك هذه الصفوة من بعدها بصمة وأثرا في الحضارة الكونية لتجعل من أعمالها أقرب إلى الخلود والاستمرار من بعدهم. ولكن المتأمل يجد جُلهم قد عاش أكثر معاناة وألم وحرمانا من غيره.

وقد يعيش المخترع والمبتكر والمبدع والرسام والأديب والشاعر والفنان ألم الفقر والحرمان والأسى طوال حياته وبعد رحيله عن الدنيا وفنائه، تُستحضر جهوده وتُسوق أعماله وتُباع بأموال ضخمة وتُشترى بمبالغ مالية فلكية، وهو قد عاش الفقر والحرمان طوال حيات، وتجرع مرارة الصبر على ظروف الحياة القاسية وشظف العيش وهم الليالي وشقى الأيام.

وكأن البؤس في الغالب ملازم للموهبة والإبداع، فالموهوبون والعباقرة قد يكونون عظماء في أعين الناس ولكن في واقعهم بؤساء. في مقاربة قد يكون بمضمونها الشقاء مصدر الموهبة ومُحفز الإبداع.

الإنسان العربي موهوب ومبدع وأثرى الحضارة الإنسانية بالعلوم والمعارف، فالعلماء العرب أسسوا لجوهر العلم والبحث العلمي ومادته الأولى، حيث يؤكد مفكرو الغرب حقيقة مفادها أنه لولا حادثة حرق ملايين الكتب والمخطوطات العربية بباب الرملة في غرناطة الأندلس عام ١٤٩٢م لأصبح الإنسان اليوم يتنقل بين الكواكب كحصيلة تلقائية لتقدم العلم والمعرفة التي أسس لها العرب.

إن مدن العلم والمعرفة والتعلم والمدن الذكية والتقنية تُحدث تفاعلًا بين الموهبة والنبوغ ومعطيات العالم السيبراني وخصائصه المتقدمة، وإنشاء "مدينة الموهبة العربية" في وسط العالم العربي يُعد منطلقا لإعادة تصدير العلم والمعرفة إلى فضاء الإنسانية في المنطقة التي تتوسط سيناء المصرية ونيوم السعودية والعقبة الأردنية يُضخ إليها رأس المال العربي البشري والمادي، لجعل العقول والأموال العربية المشتتة في دول العالم تتأزر لتُرسخ انطلاقة المرتكز العربي المؤسسي الذي يؤسس لدور عربي جديد يليق بالمكانة العلمية والمعرفية والجيواستراتيجية للوطن العربي.

تُسهم هذه الأسس في رفع الجودة والكفاءة الإنتاجية لكل عناصر الإنتاج والصناعة العربية كمًا ونوعًا. لتجعل من المنتج العربي منافسًا دوليًا. ونشهد في الأسواق العالمية ماركة تجارية منافسة شعارها "عرب ميد".