الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمشاركة 50 فنانًا من 22 دولة.. مرسى علم تستضيف احتفالات يوم السياحة العالمي

أرشيفية
أرشيفية

تستضيف مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، فعاليات احتفالات يوم السياحة العالمي والفنون، بمشاركة 50 فنانًا من 22 دولة أجنبية، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر المقبل، بمناسبة احتفالات العالم بيوم السياحة العالمي، في 27 سبتمبر المقبل، تحت رعاية قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، وبدعم ورعاية الهيئة العامة لتنشيط السياحة.


وقال الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس "أوستراكا للفنون" ومنظم الكرنفال، إنه من المقرر أن يشارك في الكرنفال التي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 20 إلي 28 سبتمبر المقبل، 50 فنانًا من 22 دولة أجنبية مختلفة لهم بصمات قوية في عالم الفن التشكيلي، من بينهم " رومانيا،  والسعودية، وإيطاليا، وألبانيا، وكوسوفو، وتركيا، والأردن، والسودان، ولبنان، وصربيا، وكازخستان، وروسيا، وأوكرانيا، وبيلا روسيا، واليونان، وإسبانيا، والعراق"، بجانب نخبة من فنانين مصر"، مشيرًا إلي أن الأقصر سوف تستضيف جزء من برنامج الكرنفال.


وأكد "حميدة"، في بيان، اليوم الأربعاءأنه سبق أن ينظم هذا الحدث للعام الثالث علي التوالي حيث نظم فعاليتين سابقتين بمدينة الغردقة، مؤكدًا أنه من المقرر أن يتم تنظيم، جولات سياحية وثقافية للفنانين المشاركين إيمانًا بأهمية تنشيط السياحة بواسطة صور الفنانين على صفحاتهم الخاصة بالسوشيال ميديا، للترويج السياحي لمصر، وتتنوع فقرات وبرامج الكرنفال من ورش للفنون التشكيلية وورش فنون من رسم وتصوير ونحت وتشكيل مجسمات ومعرض لفنون الميكس ميديا، وبرامج سياحية لضيوف الكرنفال وأيضًا فرق موسيقية متخصصة من كبار عازفي الآلات الموسيقية الشرقية من القاهرة.
 

ومن المقرر أن يُقام معرض يوم 27 سبتمبر لعرض أعمال الفنانين، في حفل الختام وتكريم الفنانين المشاركين، بالإضافة الي تقديم هدايا تذكارية للمشاركين لدعم وتنشيط السياحة العالمية، والتي تمثل اهمية كبري للاقتصاد الوطني.

الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة الفن التشكيلي تنشيط السياحة جولات سياحية مدينة مرسى علم مدينة الغردقة مؤسس أوستراكا للفنون وزارة السياحة والآثار يوم السياحة العالمي

مواد متعلقة

تين شوكي ومانجو.. مهرجانات الفاكهة تنعش السياحة بفنادق الغردقة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.. اتحاد جدة يتقدم بعرض خيالي لضم صلاح

أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 23-8-2023

مستشار رئيس الجمهورية: متحور "EG-5.2" سريع الانتشار ولا يحتاج لإجراءات وقائية إضافية

أسعار الزيت بكل أنواعه اليوم الأربعاء فى السوق المصرية

"معلومات الوزراء": الدولة بصدد الإعلان قريبًا عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الموهبة رأس المال المؤجل

مؤمن المحمدي

التأويل وتلبيس العمة

د. منى حلمى

نار .. ونور

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)