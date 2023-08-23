باكستان تعلن إجلاء 100 ألف شخص بعد فيضانات شرقى البلاد

أعلنت السلطات الباكستانية عن إجلاء ما يقرب من 100 ألف شخص بعد فيضانات شرقي البلاد، بعدما فاض نهر تشيناب في ولاية البنجاب الباكستانية وغمرت المياه 50 قرية على الأقل، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

فيضانات باكستان

وقد ضربت الأمطار الموسمية الغزيرة باكستان، وتسببت في أضرار جرّاء تدفق السيول وفيضان الأنهار، ما أدى إلى نزوح المئات.

وفي وقت سابق، أجلت السلطات الباكستانية أكثر من 14 ألف شخص من قرى أخرى في الولاية، بسبب فيضانات نجمت عن أمطار موسمية في وقت سابق من هذا الشهر.