الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من الأسكندرية

البابا
البابا

يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، عظة الأربعاء الأسبوعية من الاسكندرية.
 

ومن المقرر أن تذاع عبر القنوات المسيحية، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
 
يأتي ذلك بعد عودة البابا تواضروس الثاني من زيارته الرعوية الى المجر والتي استمرت ٤ أيام. 
 

الأنبا دانيال لطفي يستقبل التهنئة من محافظ أسيوط بمناسبة عيد انتقال العذراء 

وعلى صعيد آخر، استقبل نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وذلك بدار أم المحبة بقرية دير درنكة، لتقديم التهنئة للأنبا دانيا لطفي، ولقيادات وشعب الكنيسة الكاثوليكية والرهبان الفرنسيسكان.

رافقه خلال الزيارة الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، وحسني درويش رئيس مركز أسيوط، وعيون ابراهيم رئيس حي شرق، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ، وعثمان الحسينى مدير الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة، ومنار غالي مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام، ومجدي ميلاد مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة، والمهندسة ايمان على محمود مدير الادارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسة رانيا مجدى نائب مدير وحدة شبكة معلومات المرافق بالمحافظة، وأحمد ثابت نائب رئيس مركز أسيوط، وبعض رؤساء المراكز ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء وبعض الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة.

اسة البابا تواضروس الثاني الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك البابا تواضروس ا البابا تواضروس الثان البابا شنودة

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