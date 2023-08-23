الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تعيين فيكتور أفزالوف قائدًا مؤقتًا للقوات الجوية الروسية

العملية العسكرية
العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

 كشفت تقارير إعلامية روسية، اليوم الأربعاء، عن تعيين قائد مؤقت للقوات الجوية الروسية خلفا لسيرغي سوروفيكين، الذي تم إعفاءه من منصبه.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر مطلع قوله، اليوم الأربعاء أنه تم تعيين فيكتور أفزالوف قائدًا مؤقتًا للقوات الجوية الروسية  خلفا لقائدها السابق سيرجي سوروفيكين  الذي أُعفي من مهمة القيادة.

موسكو: إسقاط مسيرة قرب الكرملين 

وفي سياق متصل، oصرح رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، في ساعات مبكرة من صباح اليوم، بأن سلاح الجو الروسي أسقط طائرة مسيرة في منطقة موجايسكي بمنطقة موسكو، وأن طائرة مسيرة أخرى اصطدمت بمبنى قيد الإنشاء في مركز الأعمال "موسكو-سيتي" في عاصمة روسيا خلال الليل. 

وذكرت وسائل إعلام روسية قبل دقائق انفجار وتصاعد دخان وقع في منطقة الأعمال بموسكو التي تبعد 5 كيلومترات عن الكرملين.

وفي السياق ذاته، أعلنت خدمات الطيران الروسية، فرض قيود مؤقتة على استقبال ومغادرة الطائرات في مطارات العاصمة موسكو، وذلك من أجل توفير تدابير أمنية إضافية، حسب شبكة روسيا اليوم.

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان وزارة الدفاع الروسية، أنها شوشت على طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة موسكو مما أدى لسقوطها، دون سقوط أي ضحايا، فيما أفادت وكالة تاس للأنباء بتعليق رحلات الوصول والمغادرة في مطار فنوكوفو في موسكو، وفرض قيود على حركة وصول ومغادرة الطائرات في مطار دوموديدوفو في موسكو.

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حرب المسيرات تهدد روسيا

ومع تزايد هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف العاصمة الروسية، تواصل موسكو الإعلان عن إسقاط مسيرات أوكرانية.

وقال مسؤولون روس إن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية ألحق أضرارا بمبنى في وسط موسكو في وقت مبكر، الجمعة، مما نجم عنه انفجار سُمع صداه في أنحاء حي الأعمال في العاصمة الروسية.

وقال سوبيانين، في بيان على قناته الرسمية على تليجرام إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة وإن حطامها وقع على مركز إكسبو، الذي يضم مساحة كبيرة تستخدم لإقامة المعارض الضخمة ويقع على بعد أقل من 5 كيلومترات من الكرملين.

وقبل أيام قليلة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط عشرات المسيرات في مناطق مختلفة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيجور كوناشينكوف، يوم الأحد قبل الماضي، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ثمانية صواريخ "هيمارس"، ودمرت 25 مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية. 

وقال في إفادة صحفية: "دمرت منظومات الدفاع الجوي 25 مسيرة أوكرانية في بلدات كريمينايا وروبيجنايا وزولوتاريوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وبلدتي ترودوفسكوي وغورلوفكا جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدتي تشابايفكا وأوتشيريفاتايا بمقاطعة زبوريجيا".

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سوروفيكين فيكتور أفزالوف الروسية روسيا تعيين الجوية

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