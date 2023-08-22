الدفاع البريطانية: الهجوم الأوكرانى على مطار نوفجورود العسكرى تم من روسيا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن أوكرانيا دمرت قاذفة صواريخ روسية في الهجوم على مطار نوفجورود قبل أيام، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكدت الدفاع البريطانية أن الهجوم الأوكراني على مطار نوفجورود العسكري تم من داخل الأراضي الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة وزارة الدفاع الروسية، أمس الإثنين، عن اعتراضها طائرة مسيرة أوكرانية فوق العاصمة موسكو، ما أدى إلى تحطمها، دون إصابات، مما ترتب عليه تعليق الرحلات الجوية في مطار فنوكوفو الدولي.

فيما علقت السلطات الروسية، أمس الأحد، العمل بمطاري "فنوكوفو" و"دوموديدوفو" في موسكو، وذلك بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف محطة للسكك الحديدية في مدينة كورسك في غرب روسيا، واصطدمت بسقف محطة للسكك الحديدية، الأمر الذي أسفر عن اندلاع حريق، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة من شظايا الزجاج.