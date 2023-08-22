الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الدفاع البريطانية: الهجوم الأوكرانى على مطار نوفجورود العسكرى تم من روسيا

وزارة الدفاع البريطانية
وزارة الدفاع البريطانية

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن أوكرانيا دمرت قاذفة صواريخ روسية في الهجوم على مطار نوفجورود قبل أيام، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكدت الدفاع البريطانية أن الهجوم الأوكراني على مطار نوفجورود العسكري تم من داخل الأراضي الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة وزارة الدفاع الروسية، أمس الإثنين، عن اعتراضها طائرة مسيرة أوكرانية فوق العاصمة موسكو، ما أدى إلى تحطمها، دون إصابات، مما ترتب عليه تعليق الرحلات الجوية في مطار فنوكوفو الدولي.

فيما علقت السلطات الروسية، أمس الأحد، العمل بمطاري "فنوكوفو" و"دوموديدوفو" في موسكو، وذلك بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف محطة للسكك الحديدية في مدينة كورسك في غرب روسيا، واصطدمت بسقف محطة للسكك الحديدية، الأمر الذي أسفر عن اندلاع حريق، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة من شظايا الزجاج.

الدفاع البريطانية صواريخ روسية مطار نوفجورد الهجوم الأوكراني أوكرانيا مطار نوفجورود العسكري الأراضي الروسية

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

الذرة الأوكراني بـ11300 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

الوطنية للانتخابات تُناقش التصورات الخاصة بالجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية

اليوم.. محاكمة المتهمة بقتل ابنها فى الشرقية

رئيس مدينة سيوة يناقش نسب تنفيذ أعمال الطرق الرئيسية تمهيدًا لإنهاء الرصف

طقس الإسكندرية اليوم.. حار رطب نهارًا والعظمى تسجل 31 درجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟