زينينجا وتكالة يتفقان على ضرورة بناء توافق ليبى لتعديل قوانين الانتخابات

اتفقت الأمم المتحدة والمجلس الأعلى للدولة الليبية، على ضرورة دعم عمل لجنة 6+6 المشتركة المشكلة بين مجلسي النواب والدولة لتعديل مشروعي قانون الانتخابات المؤجلة منذ 24 ديسمبر 2021.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ريزيدون زينينجا، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، حيث هنأه على انتخابه رئيسا للمجلس.

وجاء في بيان صادر عن البعثة الأممية، مساء الإثنين، أنه تم خلال اللقاء مناقشة ضرورة دعم عمل لجنة 6+6 لتعديل مشروعي قانون الانتخابات بما يجعلهما قابلين للتنفيذ، وذلك بناء على مقترحات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومقترحات الأطراف الليبية الأخرى وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة بناء توافق في الآراء بين جميع الأطراف بشأن القضايا الخلافية العالقة للتمكين من إجراء الانتخابات، والحفاظ على الاستقرار بعد الاشتباكات المسلحة الأخيرة في طرابلس.

وأعرب تكالة عن تقديره للدور الحاسم الذي تلعبه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تسهيل الحوار الليبي، وعن تطلعه إلى مواصلة علاقة العمل المثمرة بين المجلس الأعلى للدولة وبعثة الأمم المتحدة.

اتفاق كل الأطراف على تعديل القوانين

وفي وقت سابق الإثنين، أكد الممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، أن كل الأطراف في ليبيا "اتفقت على تعديل القوانين الانتخابية" التي أعدتها لجنة 6+6، مذكرا بأن الليبيين لديهم رغبة قوية في انتخاب قيادة جديدة تتمتع بالشرعية في البلاد، وإنهاء المراحل الانتقالية المتكررة.

وأبلغ باتيلي في مجلس الأمن الدولي خلال إحاطته الدورية التي قدمها من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أنه كثف تواصله مع أصحاب المصلحة لإقناع مجلسي النواب والدولة بالنظر في المقترحات المقدمة من مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ للتعامل مع الثغرات التقنية والمشاريع الانتخابية المقدمة من لجنة 6+6.

وقال إنه واصل مشاوراته لاستدامة الحوار بين الأطراف العسكرية والأمنية في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وذلك لخلق مناخ أمني ملائم وتثبيت الاستقرار المستدام في البلاد، منوهًا إلى أنه يعمل مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي للنظر في إمكانية عقد مفاوضات بين القادة الليبيين والأطراف الرئيسية.