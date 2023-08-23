بيزنس إنسايدر: توقعات بأن تهيمن مصر على سوق الغاز الطبيعى المسال فى أفريقيا

كشف تقرير أمريكي عن توقعات بأن تهيمن مصر على سوق الغاز الطبيعي المسال في أفريقيا مع تراجع استخدام الوقود الأحفوري.

وأكد موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، من عام 2023 إلى عام 2027، ومن المتوقع أن تسيطر مصر ونيجيريا والجزائر على سوق إمدادات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في أفريقيا، حيث أصبح استخدام الوقود الأحفوري غير شعبي على مستوى العالم.

وقال التقرير: “البيانات الواردة في تقرير حالة الطاق ة الأفريقية الصادر عن غرفة الطاقة الأفريقية في أغسطس 2023 تدعم هذا الأمر، حيب يقدر التحليل أن إمدادات الغاز الطبيعي في أفريقيا ستبلغ 25.5 مليار قدم مكعب يوميا في عام 2023، بزيادة قدرها 1٪ عن عام 2022”.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزيد إمكانات العرض على المدى الطويل بنسبة 7٪ إلى 27.4 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2025، وبنسبة 30٪ تقريبًا إلى 32.8 مليار قدم مكعب يوميًا، وبنسبة 65٪ تقريبًا إلى 41.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2035، خلال عام 2023. المستويات، بما يتماشى مع الإمكانات العالمية.

ومن المتوقع أيضًا أن تظل التدفقات التجارية طويلة الأجل من أفريقيا مستقرة نسبيًا عند حوالي 27-28 مليار قدم مكعب يوميًا طوال هذا العقد والعقد الذي يليه قبل بداية الانخفاض.

وجاء في التقرير: من المتوقع أن تقود مصر والجزائر ونيجيريا غالبية إمدادات الغاز الطبيعي بمتوسط ​​80٪ من إجمالي الغاز الأفريقي القادم من هذه البلدان الثلاثة، وعلى المستوى الفردي، من المتوقع أن يظل الناتج قصير الأجل لهذه البلدان الثلاثة ثابتًا نسبيًا.