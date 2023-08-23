الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مجلس الوزراء السعودى يوافق على مذكرة تفاهم مع مصر فى مجال الموارد المائية والرى

مجلس الوزراء السعودى
مجلس الوزراء السعودى

وافق مجلس الوزراء السعودى، على مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الموارد المائية والرى بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ووزارة الموارد المائية والرى المصرية.

وأوضح وزير الإعلام السعودى سلمان بن يوسف الدوسرى، فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس، الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

كما وافق المجلس على تفويض رئيس جامعة تبوك - أو من ينيبه - بالتباحث مع جامعة الملك سلمان الدولية بمصر في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال البحثي والأكاديمى والتدريبى بين الجامعتين.

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