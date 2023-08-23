رفعت سيد أحمد لـ "الشاهد": الإخوان يغتالون الآخر معنويًا قبل الاغتيال الجسدى

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن أغلب التنظيمات الإخوانية أو المتسلفة التي تقاطعت مع الإخوان عندما كانوا يعملون في السياسة ثم بعد ذلك اشتغلوا في العنف وفي السياسة معًا، سمة أساسية تمثلت في أنهم يغتالون الآخر المختلف معهم معنويًا قبل أن يُجهزوا عليه جسديًا.

وأضاف الدكتور رفعت سيد أحمد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن هذه السمة تعود في أحد أسبابها إلى أن الإخوان فقراء ثقافيًا، لافتًا إلى أن الإخوان جماعة بلا خيال وبلا فكر حقيقي أصيل، هم ببغاوات فكر، حيث من الممكن أن يكرروا مقولات دون أن يكون بها عمق القارئ للتاريخ.

تفاصيل البرنامج

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.